По 2,4 тысячи рублей с человека: сколько придется платить по госдолгу в этом году 29.01.2022, 11:11

Банкрот Лукашенко залез в карман каждого белоруса.

На погашение и обслуживание госдолга Беларусь потратит 10,5 млрд рублей в 2022 году. Это по 2,4 тысячи рублей с каждого работающего жителя страны, посчитал телеграм-канал «Нашы грошы».

Из общей суммы выплат на погашение основного долга уйдет 7 млрд рублей. Еще 3,5 млрд — проценты по кредитам.

— Важно понимать, что это будут платежи в иностранной валюте. Если белорусский рубль в 2022 году заметно ослабеет — сильно вырастут и запланированные расходы в рублевом эквиваленте, — отмечают аналитики «Нашы грошы».

По данным Минфина, на 1 декабря 2021 года госдолг составил 58,3 млрд рублей. Из них внешний долг — $18,2 млрд. Внутренний долг — 11,9 млрд рублей.

Из карманов белорусов уходят значительные суммы на погашение долгов, но Минфин скрыл данные о том, у кого Беларусь одалживает деньги и кому возвращает. Ранее такая информация публиковалась каждый месяц.

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