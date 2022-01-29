Фильм про Навального выиграл две награды на фестивале Sundance в США
- 29.01.2022, 11:15
Среди них — и приз зрительских симпатий.
Авторы документального фильма СNN Films и HBO Max про оппозиционного политика Алексея Навального получили две награды на фестивале Sundance в Солт-Лейк-Сити в США, сообщают организаторы фестиваля.
Фильм выиграл приз зрительских симпатий в категории «Документальный фильм» и номинацию «самый популярный фильм фестиваля».
🏆 Festival Favorite Award goes to NAVALNY, directed by Daniel Roher (@DanielRoher). #sundance pic.twitter.com/uXmS0eTyro— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022
Премьера фильма состоялась на фестивале 25 января. Снял картину под названием «Навальный» канадский режиссер-документалист Дэниел Роэр.
В описании фильма говорится: «В августе 2020 года самолет, следовавший из Сибири в Москву, совершил аварийную посадку. Один из его пассажиров, лидер российской оппозиции Алексей Навальный, был серьезно болен. Его доставили в местную сибирскую больницу, а затем эвакуировали в Берлин, где правительство Германии установило, что он был отравлен смертельным нервно-паралитическим веществом Новичок»