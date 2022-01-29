Диетологи назвали кашу, которая лучше всего снижает холестерин

Диетологи назвали кашу, которая лучше всего снижает холестерин1
- 29.01.2022, 11:27
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Она также является хорошим поставщиком кальция, железа, марганца и цинка.
Овсяный напиток в настоящее время в моде, особенно в качестве альтернативы молоку в кофе. Но овес также имеет прекрасный вкус в мюсли, хлебе, кашах, супах или пирожках. Зерно содержит много минералов и пищевых волокон, которые могут помочь снизить уровень холестерина, поясняет Бременский потребительский центр в недавнем заявлении.
Овес наиболее известен в виде овсяных хлопьев и содержит множество полезных ингредиентов. По сравнению с другими злаками овес содержит больше жира и ценных белков. Зерно содержит множество важных минералов, микроэлементов и витаминов, особенно витамины группы В и витамин Е. Об этом пишет Lenta.UA.
Овес также является хорошим поставщиком кальция, железа, марганца и цинка.
«Обильные пищевые волокна могут способствовать пищеварению и, как было доказано, помогают снизить уровень холестерина», — объясняет Соня Панненбекер, консультант по продуктам питания и питанию.
А диета, богатая овсом, может улучшить чувствительность к инсулину и уровень глюкозы у людей с диабетом 2 типа, сообщает некоммерческая организация здравоохранения DiabetesDE — Deutsche Diabetes-Hilfe.
«Овес идеально подходит для самых разных рецептов, его можно использовать как в сладких, так и в соленых блюдах», — говорит Соня Панненбекер.
На завтрак или между ними овсяные хлопья хороши в виде каши, хрустящих мюслей, смузи или печенья.