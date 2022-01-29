«Я шокирована: человек, отработавший более 40 лет, получает $143 пенсии» 3 29.01.2022, 11:32

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Белоруска рассказала историю своей матери — ветерана труда.

Читательница телеграм-канала «Хартия 97%» поделился историей о пенсии моей мамы:

— Живем мы в Гомельской области, моей маме 67лет, вышла на пенсию позже положенного срока, работала. Стаж работы у нее 42года (ветеран труда). Проработала всю жизнь поваром в школьной столовой РАЙПО, трудилась не покладая рук, мы с братом росли сами по себе, она приходила всегда уставшей ... И мы всячески пытались ей помочь, Зарплата оставляла желать лучшего, приходилось даже ходить к ней на работу, что бы покушать.

Она старалась, тянула нас и жила детьми из школы. Помнит практически всех, и ее до сих пор не забывают. Была на хорошем счету. Так не про это сейчас, и внимание - пенсия. Я шокирована просто, что человек, отработавший более 40 лет, получает 372 рубля, шок это еще мягко сказано.

А вот теперь по поводу жизни пенсионеров. Так как у нее сахарный диабет ей положены лекарства, но, увы и ах, те которые стоят 1 рубль, ей выписывают бесплатно, а вот остальные, это 140 рублей ежемесячно, приходится покупать самим. Коммунальные у нее рублей 150. И того на руках остается в районе 80-90 белорусских рублей.

А теперь о главном. Получается, что государству не нужны люди, которые не могут работать. Как им выжить в этой стране? Она достойный и очень уважаемый человек, и своим детям и работе она отдала все без остатка. А теперь плачет от обиды, что да же внукам не может помочь. Мы ее конечно поддерживаем на сколько это возможно. Но ведь таких пенсионеров как моя мамочка очень много, и не у каждого есть дети, которые могут помочь. Так и живем друг для друга, и слышим песню о пенсии 580 рублей.

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