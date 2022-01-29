«Россияне – оккупанты, Лукашенко их поддерживает» 1 29.01.2022, 11:44

1,912

Что в белспорте думают о потенциальной войне России, Украины и Беларуси.

В последние недели все чаще в новостях обсуждается возможная война между Россией и Украиной, да еще с участием Беларуси на стороне первой (по некоторым сценариям, российский войска могут атаковать Украину с белорусской территории). Александр Лукашенко регулярно в своих выступлениях упоминает украинцев и грозит им возвращением то в лоно истинной православной церкви, то в лоно славянской цивилизации. Хочет ли белорусское общество войны? Понимают ли люди, откуда такая воинствующая риторика? И как в принципе относятся к украинцам? Об этом мы на условиях анонимности поговорили с представителями отечественного спорта.

Отметим, что сторонники Лукашенко, с которыми удалось связаться «Трибуне», не захотели обсуждать эту тему.

«Воевать с Украиной – полнейшая глупость. Это же братский народ»

Футболист высшей лиги

– Естественно, за последними новостями по этой теме слежу, читаю. Пишут разное – кто-то призывает Россию не вторгаться в Украину. Американцы уверены, что в скором времени конфликт все-таки случится. Но я не могу сказать, насколько всё это правда. Как по мне, нет вообще никаких оснований для развязывания вооруженного конфликта и вторжения в Украину со стороны России. Когда был конфликт, связанный с Крымом, тогда имелся хоть какой-то предлог для конфликта – Россия захотела забрать себе якобы свои же земли. Ну а сейчас какие предлоги, какие причины для того, чтобы вторгаться?.. Ничего этого нет. И страшно представить, что если ничего не изменится, то просто начнется война между Россией и Украиной.

Но дыма без огня, как говорится, не бывает. И раз появляются такие новости, то кто-то наверху знает больше нас. Но, повторюсь какие причины вообще для конфликтов? Понятно, что есть напряженности и недоговоренности между властями двух стран, но, по-моему, не должно это все перерасти в вооруженные конфликты. В противном случае, мне кажется, Запад вступится за Украину, и все может перерасти вообще в масштабные боевые действия. Даже страшно представить, что тогда будет. Не хочется верить, что это все будет.

– Тем не менее Великобритания и США уже отзывают своих послов, из Украины.

– Да, читал это. Понимаю, почему так делают, видимо, опасаются все-таки, но я все же надеюсь, что до вооруженного конфликта нынешняя ситуация не дойдет.

– При этом режим Лукашенко твердит, что встанет на сторону России, если понадобится вмешаться в конфликт.

– Знаете, хотелось бы сказать, что это нереально, но, к сожалению, не могу так утверждать. Может быть все, что угодно. Вообще, идеальным было бы такое развитие событий, при котором не случилось бы вооруженного противостояния между двумя странами. Это в идеале. Но если этого избежать никак не удастся, то мне бы не хотелось, чтобы туда влезала Беларусь. Принимать чью-то сторону… Зачем? Ну, примут сторону России, но, как по мне, воевать с Украиной – полнейшая глупость. Это же братский народ. Да и что защищать от украинцев? Какой наш интерес в этом конфликте, сложно понять.

– Как воспринимаете то, что на территорию Беларуси уже введены российские войска?

– Вообще, и раньше вводились эти войска, проходили же какие-то учения. Но если нынешний ввод связан с последними новостями, с возможным нападением на Украину, то это, конечно, очень страшно. Хочется сказать, что это просто учения, что побудут здесь военные и спокойно уедут, но, откровенно, пока до конца не верится в это.

– За последнее время Лукашенко не раз делал выпады в сторону Украины, критиковал правительство этой страны и говорил о том, что Украина чуть ли не хочет напасть на Беларусь.

– Так Лукашенко в Украине не поддержали, не признали его легитимным президентом, поэтому с его стороны, скажем так, последовала ответочка. Мол, если вы меня не поддержали, то и я вас не буду поддерживать. И если у вас конфликт с Россией, то мы встанем на сторону восточных соседей. К тому же, как говорится, Россия – это уже не братское государство. Такое ощущение, что Беларусь – это уже почти российская область, губерния.

Мне как мирному жителю две страны одинаково близки, славяне перемешаны. И в возможном конфликте вообще не хочется участвовать. Враждовать с кем-то… В политическом поле верха думают по-своему. Но мне бы хотелось, у меня большая надежда, что все эти новости так и останутся на уровне новостей, разговоров. Хочется верить, что многое в СМИ преувеличено. Но пока страшно все это слышать и читать.

«Невозможно понять, что в голове у президента России. А Лукашенко хлебом не корми – дай фуражку надеть»

Представитель белорусской легкой атлетики

– Безусловно, слежу за ситуацией, но сразу скажу: Россию в данном случае не поддерживаю. Хотят всунуть нос в Украину – это вообще жесть. Для чего? И второе – то, что российские войска уже находятся на территории Беларуси. Даже не знаю, как это назвать.

– Как думаете, существующее напряжение между странами может перерасти в реальный вооруженный конфликт?

– Думаю, да. Почему нет? Невозможно понять, что в голове у президента России. Он будто хочет стать Александром Македонским, все захватить. А Лукашенко еще рядом, его хлебом не корми – дай фуражку надеть. Честно, я реально опасаюсь, что начнется серьезная война между Россией и Украиной. Донбасс был, Крым был, и что, сейчас не будет? Хотя, думаю, украинцы дадут жесткий отпор. И тем не менее это все равно кровь, жертвы. С обеих сторон потерь будет очень много потерь.

– Вы на стороне украинцев в нынешней ситуации?

– Конечно. Вообще хочу сказать, что пару лет назад достаточно прохладно относился к украинцам, были ситуации, которые спровоцировали такое отношение. Но сейчас полностью на их стороне. И очень рад, что в свое время они не пустили Россию к себе на территорию, хотя жалко, что потеряли Донбасс и Крым.

– Что думаете о возможном участии Беларуси в конфликте?

– Тут стоит сказать, что Лукашенко уже, мягко скажем, неправильно поступил, так как пустил в страну российские войска. То, что ему не нужен белорусский народ, это уже доказано. Но сейчас мы видим, что раньше он называл украинцев братьями, братским народом, а сейчас – какие они братья для него? Такие люди братьями могут называть только таких же, как они – с кем можно решать грязные дела.

– В случае начала войны между Россией и Украиной беларусские войска будут задействованы?

– Вспоминая, как силовики убивали белорусский же народ, калечили и избивали простых людей, мне кажется, что если им отдадут приказ идти на другую страну, то выполнят и это. Тем более среди силовиков столько людей, которые молятся на Россию и считают эту страну единственным союзником Беларуси. Поэтому не удивлюсь, если наши войска пойдут на Украину на стороне России.

– А как вы относитесь к заявлениям Лукашенко о том, что в случае конфликта он готов принять сторону России?

– Крайне отрицательно. В последнее время даже не могу подобрать слова, как охарактеризовать Лукашенко и его действия. Всегда считал, что Россия, Украина и Беларусь – это как братья. Но, извините, когда один брат говорит второму, что ты для меня никто, то зачем мне такое родство? Точно такая же ситуация. Россия приходит в другую страну и начинает навязывать, устраивать свои порядки под непонятными предлогами. Какие вы тогда братья? Украинцы правильно ответили, что если с беларусской стороны пойдет вторжение, то, извините, ребята, мы очень любим беларусский народ, но нам уже деваться будет некуда – в вашу сторону ответ полетит по полной программе. Прекрасно понимаю украинцев. На их месте я бы делал то же самое, они спасают свою страну. А россияне – это оккупанты, власти Беларуси их в этом поддерживают.

– По-вашему, почему Лукашенко в последнее время так часто наезжает на Украину?

– Наверное, потому что туда из Беларуси едут все хорошие люди. А если серьезно, то много причин. Прежде всего сам Лукашенко виноват – он уже превратился в такого человека, которому даже руку никто не хочет подавать. И Украина это демонстрирует.

«У Лукашенко сейчас просто нет иного выхода, кроме как делать то, что ему скажут в России»

Футболист высшей лиги

– Учитывая, что сейчас у нас идет предсезонка, я нахожусь в таких условиях, в которых сконцентрировался на футболе настолько, насколько это возможно. Но, естественно, тема конфликта между Россией и Украиной мимо меня не проходит. Более того, как-то мне довелось видеть, как в Минск по железной дороге ехали российские танки. Везли их на специальном поезде. Плюс там были российские пассажирские вагоны. Это меня, честно говоря, впечатлило, и не в лучшую сторону.

По поводу конфликта – надеюсь и рассчитываю, что это просто политические игры со стороны руководства России, чтобы привлечь к себе внимание, поднять свою значимость в мировой политике. Думаю, там хватает ума, чтобы понять, что вооруженный конфликт, настоящая война между двумя крупными государствами никому не выгодны.

– А как относитесь к тому, что в этом конфликте может быть замешана Беларусь?

– Так у нас даже в Конституции прописано, что наше государство придерживается нейтралитета. И воевать на чьей-либо стороне – это не в наших интересах. Другое дело, что у Лукашенко сейчас просто нет иного выхода, кроме как делать то, что ему скажут в России. Грубо говоря, пространства для маневра нет. Поэтому он, кстати, постоянно говорит о том, что кто-то хочет напасть на Беларусь, что кто-то хочет развязать войну. Это как раз еще один повод, чтобы мобилизовать своих сторонников, объединить вокруг себя под угрозой войны.

– Да, в Конституции прописано, что Беларусь придерживается нейтралитета, но сам Лукашенко еще год назад предложил убрать этот пункт, так как «нейтральным сегодня оставаться невозможно».

– Не знаю, будет ли пункт в новой редакции Конституции, но пока же действует этот принцип. Лукашенко движет страх, и не зря же референдум будет проходить во время учений. Он же уверен, что на Беларусь хотят напасть, и как раз сейчас.

– А вы вообще думаете, что напряжение между Россией и Украиной может перерасти в реальную войну?

– Я мыслю позитивно, надеюсь на здравый смысл людей до последнего. И считаю, что этот вариант маловероятен. Не верю, что будет полноценный вооруженный конфликт. Хотя россияне все равно стягивают войска к границам Украины, техника там стоит. Напряжение все равно сохраняется.

– А как вы вообще относитесь к украинцам?

– Отлично. Думаю, нам предстоит пройти весь путь, который прошли украинцы. Они показывают своим примером, что можно достичь чего-то, если объединиться вокруг своей культуры, языка.

– В последние годы Лукашенко часто наезжает на Украину и видит в этой стране врага. Почему у него такое мнение?

– Есть такое понятие, как информационная гигиена. То, что говорит Лукашенко, нужно фильтровать и пропускать мимо ушей. Ну а то, что он наезжает на Украину, так он ведет себя подобным образом и с другими странами. Избрал модель осажденной крепости: типа, кругом враги, поэтому нужно объединиться вокруг одного политика и отстаивать свою независимость. Плюс удобно в таком случае любые неудачи во внутренней и внешней политике оправдывать происками врагов. Рядом – Украина, Польша, Литва. Лукашенко может в рулетку играть и тупо показывать на страны, называя их врагами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».