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Россия перебросила в Беларусь дивизион «Панцирей-С»

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  • 29.01.2022, 11:55
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Россия перебросила в Беларусь дивизион «Панцирей-С»

Личный состав направлен в заданные районы нашей страны.

Россия продолжает перебрасывать в Беларусь военную технику для совместных учений, которые стартуют 10 февраля.

Россия перебросила на учения в Беларусь зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С, сообщили в Минобороны.

«Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион Панцирь-С Восточного военного округа», — говорится в сообщении.

Так, дивизион Панцирей-С включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

Отмечается, что после разгрузки личный состав совершит марш в заданные районы, где оборудует позиции и заступит на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

Напомним, что в Беларусь прибыли новые эшелоны с вооружением и военной техникой РФ.

Также Россия перебрасывает в Беларусь истребители Су-35.

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