«У нас не Титаник»: Зеленский назвал ошибкой эвакуацию западных дипломатов из Украины 29.01.2022, 12:04

Президент призвал не поддаваться панике.

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой решение некоторых западных стран начать эвакуацию своих дипломатов и их семей из Украины из-за возможного российского вторжения. Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями иностранных СМИ, пишет «Украинская правда».

Да, я считаю, что это была ошибка. Я откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины. Cигналы, которые мы получали от дипломатов, что это рабочие не первого уровня, [которых эвакуировали]. Я так не считаю. В такой ситуации — все первого уровня. Все должны быть на месте.

Зеленский назвал эвакуацию сотрудников посольств «важным сигналом».

Все на это смотрят, все понимают, какие страны ЕС, как реагирует Британия, Соединенные Штаты. Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии. Представители своих государств, и мы знаем, что последними капитаны покидают корабль. А я считаю, что у нас не «Титаник». Украина идет вперед.

Как пишет агентство УНИАН, Зеленский сказал, что считает вероятность российского вторжения в Украину высокой, но в очередной раз призвал не поддаваться панике. По его словам, после появления слухов о информации о возможном нападении России из украинской экономики вывели 12,5 миллиарда долларов.

Наше государство не может само справиться с такими вызовами. Из госрезервов мы стабилизируем нашу национальную валюту, поэтому это очень дорого стоит для Украины, эта немножко невзвешенная информационная политика. <…>

Сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже откровенно, даже не на дипломатическом языке, говорят: «Завтра будет война». Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе. Сколько это стоит нашему государству?

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24 января Госдепартамент США заявил, что эвакуирует часть сотрудников американского посольства в Киеве и семьи всех сотрудников посольства. Кроме того, Госдепартамент призвал граждан США покинуть Украину. Великобритания и Австралия также начали эвакуацию семей сотрудников своих посольств в Киеве.

Владимир Зеленский ранее уже дважды выступал с обращениями к украинцам из-за возможного российского вторжения. Он призвал не поддаваться панике, «снимая со счетов деньги, разбирая все с полок, сбрасывая всем друзьям и знакомым фейки и страшилки».

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