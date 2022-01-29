Экономист: Лукашенко смотрит на ПВТ как директор совхоза, где выращивают огурцы 17 29.01.2022, 12:16

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Диктатор может лишиться последней «курицы, несущей золотые яйца».

В «послании народу и парламенту» Лукашенко высказался о возможном пересмотре условий для работы ПВТ. Он возмутился тем, что айтишники были в «авангарде борьбы в августе 2020 года», хотя он их «собственными руками создавал», пишет gazetaby.com.

– У нас сегодня этот Парк высоких технологий создает продукт, являясь филиалом крупных предприятий Соединенных Штатов Америки и других предприятий. Там эти «гуглы», «майкрософт» и прочее, а здесь их филиалы. И понятно, что спецслужбы давали указания — это уже установлено: там материнские компании, они давали команду сюда, финансировали, вполне легально, и давали им команду: на улицу, бороться, свергать, ломать и крошить, — заявил Лукашенко.

Политические причины недовольства Лукашенко ПВТ ясны. А есть ли у властей экономические основания быть недовольными работой парка? Об этом Филин поговорил со старшим научным сотрудником Beroc (Киев) Львом Львовским.

– Согласно статистике, экспорт ПВТ за 9 месяцев 2021 года превысил 2,3 млрд долларов и вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Есть ли у властей экономические причины быть недовольными работой ПВТ?

– Экономический причин я не вижу. ПВТ – это, безусловно, история успеха. Не только для Беларуси, но и для правительств разных стран IT-сектор выглядит чуть ли не идеальным.

Чем он не похож на остальные виды бизнеса? Тем, что высококвалифицированные молодые люди сами создают себе рабочие места, открывают стартапы или аутсорс американского бизнеса, привлекают в страну валютную выручку. Этим людям не нужна никакая инфраструктура. Им нужен только удобный и красивый город, где они тратят деньги: арендуют или покупают жилье, ходят в магазины и кафе. С экономической точки зрения, лучших работников придумать, наверное, сложно.

Поэтому все страны хотят иметь IT-сектор. Сделать это проще, чем построить заводы: нужно только создать комфортные условия и комфортное налоговое законодательство.

И чем еще хорош IT-сектор – он быстрорастущий, он может вбирать в себя освобождающиеся трудовые ресурсы из других секторов экономики (по данным сайта ПВТ, сегодня в его компаниях-резидентах работает около 76 тысяч человек – Ф.). Не случайно все страны-соседи Беларуси также создают у себя нечто подобное ПВТ.

– Лукашенко предложил ПВТ договориться о внесении «более весомого вклада в благосостояние страны». Можно вспомнить, что в прошлом году для работников резидентов Парка повысили подоходный налог – с 9% до 13%. Какие еще меры по «более весомому вкладу» могут придумать власти?

– В отличие от правительств в других странах, Лукашенко воспринимает айтишников совсем по-другому. Из его высказываний в послании следует, что он смотрит на них, как директор совхоза, где выращивают огурцы: он разрешил айтишникам здесь жить и работать, поэтому они должны быть ему очень благодарны, а этого пока не наблюдается.

Что можно с них взять? Да много чего. Можно повысить налоги для IT, заставить компании бесплатно работать на государство (заниматься разработкой IT-продуктов) и участвовать в провластных автопробегах, записать на них колхозы и бассейны. Идей может быть много.

Последние высказывания Лукашенко – не нечто новое, это продолжение того отношения, которое он показывает к IT-сектору с начала политического кризиса.

В целом можно прогнозировать два эффекта изменения политики государства. Первый – остановится приток резидентов в ПВТ. Раньше наш IT-сектор был привлекателен, в том числе для иностранцев (россиян, украинцев, казахов). Теперь речи об этом не идет. На предложение любого менеджера открыть или расширить офис в Минске инвесторы покрутят пальцем у виска.

Второй эффект – продолжение и усиление релокации, оттока айтишников. Процесс этот небыстрый, люди жили в Беларуси годами или всю жизнь, сменить страну для них довольно непросто. Но если условия в Беларуси будут ухудшаться, а условия в соседних государствах улучшаться, то все больше айтишников будут покидать страну.

– Несмотря на известный процесс оттока айтишников из Беларуси по политическим мотивам, статистика показывает, что IT-сектор в Беларуси не только не сокращается, но и растет. Почему так?

– Потому, что это современный быстрорастущий сектор.

Если бы в Беларуси не было негативных политических явлений, IT-сектор рос бы еще быстрее.

Белорусские налоговые льготы – веская причина того, почему в прошлом компании вне зависимости от политического мнения о Лукашенко открыли бизнес в Беларуси и развивались здесь.

Но если к негативной политической атмосфере добавится еще и повышение налогов, то компаниям станет менее выгодно находиться в Беларуси, другие юрисдикции станут более привлекательными.

Другой негативный эффект не менее важен, чем первый: изначально громадным плюсом декрета о ПВТ были гарантии о сохранении предложенных условий, налогов и правил на десятилетия вперед. Для любого бизнеса это очень привлекательно, так проще планировать развитие и будущее.

Но с прошлогодним повышением налогов и с новыми угрозами со стороны Лукашенко данное обещание нарушено.

Теперь возможно, что угодно: может налоги повысят, может нет, может заставят бесплатно делать какие-то проекты для государства, может заставят участвовать в «Дожинках». Но важную льготу для резидентов ПВТ под названием «определенность» уже убрали.

– Лукашенко допустил вариант, что компаниям придется дополнительно оплачивать наем IT-специалистов, которые за счет государства получили знания, но идут создавать продукты не для Беларуси, а для западных стран. К чему может привести такая мера?

– Здесь очень любопытный и забавный момент: если такая мера действительно будет введена, то она повысит издержки только для компаний в Беларуси. А какая-нибудь компания из Киева, решившая нанять белорусского айтишника, платить дополнительный сбор не будет. То есть власти могут ухудшить условия для белорусских компаний.

Есть и другой аспект. У людей, которые неплохо зарабатывают, возникают потребности не только из мира «поесть и поспать»: потребности в самореализации и уважении. Но предложенная мера будет подчеркивать отношение к айтишникам как к крепостным, которые принадлежат государству (если хотите их нанять, то заплатите).

– Каковы, на ваш взгляд, шансы на то, что власти действительно существенно пересмотрят условия для работы ПВТ? Неужели поднимется рука на курицу, несущую золотые яйца?

– Думаю, вероятность такого развития событий довольно высока. И это, наверное, уже никого не удивит. ПВТ, безусловно, приносит большую экономическую пользу стране, но в последние пару лет Лукашенко интересуется не столько экономикой, сколько лояльностью и устойчивостью своего положения.

С этой точки зрения, IT-сектор его раздражает, т.к. там работают самодостаточные люди, которые мало зависят от государства. Поэтому вполне можно допустить, что с экономическими факторами власти считаться не будут.

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