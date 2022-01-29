Известный врач назвал бесполезные и эффективные способы повысить иммунитет

Известный врач назвал бесполезные и эффективные способы повысить иммунитет6
- 29.01.2022, 12:18
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К последним относится также и вакцинация.
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский опубликовал в Instagram пост, в котором перечислил бесполезные, с его точки зрения, средства, которыми пользуются, чтобы повысить иммунитет. Одновременно Комаровский назвал эффективные, по его мнению, способы.
Не работают, по мнению врача, лук и чеснок, БАДы, «противовирусные» амулеты, эхинацея, элеутерококк и аналогичные препараты, гомеопатия, а также так называемые «иммуномодуляторы».
Эффективны в данном вопросе, считает Комаровский, полноценный сон, умеренные физические нагрузки, полный отказ от алкоголя и курения, здоровое питание, положительные эмоции, а также — вакцинация.