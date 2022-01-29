закрыть
29 января 2022, суббота, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Известный врач назвал бесполезные и эффективные способы повысить иммунитет

6
  • 29.01.2022, 12:18
  • 3,556
Известный врач назвал бесполезные и эффективные способы повысить иммунитет

К последним относится также и вакцинация.

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский опубликовал в Instagram пост, в котором перечислил бесполезные, с его точки зрения, средства, которыми пользуются, чтобы повысить иммунитет. Одновременно Комаровский назвал эффективные, по его мнению, способы.

Не работают, по мнению врача, лук и чеснок, БАДы, «противовирусные» амулеты, эхинацея, элеутерококк и аналогичные препараты, гомеопатия, а также так называемые «иммуномодуляторы».

Эффективны в данном вопросе, считает Комаровский, полноценный сон, умеренные физические нагрузки, полный отказ от алкоголя и курения, здоровое питание, положительные эмоции, а также — вакцинация.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

То сатьяграха!
То сатьяграха! Андрей Санников
Лошадь сдохла - слезь
Лошадь сдохла - слезь
Quo vadis
Quo vadis Валер Прычынец
Как правильно понимать пропагандистские СМИ
Как правильно понимать пропагандистские СМИ Николай Статкевич