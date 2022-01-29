The Telegraph: Владимир Путин вот-вот совершит роковую ошибку 4 29.01.2022, 12:39

5,696

Один незначительный просчет легко может привести к катастрофе для РФ.

В отличие от простого и легкого "захвата Крыма" в 2014 году, сейчас Путин рискует оказаться в совершенно другой ситуации, уверен обозреватель The Telegraph Кон Кафлин (перевод - inosmi.ru). Он предупреждает российского президента об ошибке "катастрофических масштабов" в случае наступления на Украину.

Вторжение на Украину может обернуться катастрофой, подобной войне Советского Союза в Афганистане.

Высокопоставленные военачальники, рассказывая об углублении украинского кризиса, повторяют знакомые слова о том, что один незначительный просчет легко может привести к полномасштабному конфликту. В британских военных кругах до сих пор преобладает мнение, что опасное балансирование Владимира Путина на грани войны имеет целью добиться от Запада уступок и удовлетворения давних претензий Москвы по поводу того, что войска НАТО вплотную приблизились к российским границам, и что Украина может стать полноправным членом этого альянса.

Но, как отметил на этой неделе бывший глава службы внешней разведки Великобритании сэр Алекс Янгер (Alex Younger), Путин не ведет с западными противниками умную шахматную партию, а играет в покер с высокими ставками. И если он разыграет свои карты неправильно, это может иметь катастрофические последствия как для него, так и для его страны.

Имея хорошо вооруженную стотысячную группировку войск на украинской границе, а также армаду военных кораблей и боевых самолетов, готовых оказать поддержку, Путин может поддаться искушению и поверить, что он является хозяином положения, поскольку западные лидеры пришли в замешательство и смятение. Некоторые из них, особенно в Германии, готовы ублажать российского президента, опасаясь последствий более жесткой реакции на его действия.

Но есть и иная перспектива, которую российскому лидеру не мешало бы учесть, пока он не сделал следующий шаг. Если Запад каким-то образом найдет в себе решимость, а Путин продолжит выдвигать непомерные требования, которые невозможно удовлетворить, он загонит себя в угол, и у него не останется иного выхода, кроме как начать полномасштабное наступление на Украину.

Пока агрессивное поведение Путина по отношению к южному соседу импонирует многим патриотически настроенным россиянам, не в последнюю очередь из-за того, что у них нет других поводов для радости в условиях экономического застоя в России. Но постоянно говоря о недовольстве Кремля западными происками на Украине, которую большинство россиян считают неразрывно связанной с Россией-матушкой, Путин добился того, что у общества сегодня очень большие ожидания. Как минимум российский народ наверняка рассчитывает на то, что его лидер извлечет осязаемую пользу из очередной конфронтации с Западом.

Если он этого не сделает, его положение в стране ослабнет. Но не только это. Путин может прийти к выводу, что у него остался один-единственный выход: решить украинскую проблему раз и навсегда силой оружия. Но такой шаг может оказаться просчетом катастрофических масштабов в первую очередь из-за того, что в отличие от 2014 года, когда Путин осуществил военную интервенцию и присоединил Крым, сегодня Украина способна гораздо лучше защититься от российского наступления.

Благодаря поставкам западного оружия и боевой подготовке с участием таких союзников, как США и Британия, украинская армия сегодня лучше оснащена и организована, чем восемь лет назад. Осуществив военное вторжение на Украину, Россия наверняка встретит ожесточенное сопротивление.

Украинцы могут также в определенной мере рассчитывать на дальнейшую поддержку Запада в своих оборонительных усилиях, хотя ни Лондон, ни Вашингтон в настоящее время не рассматривают всерьез идею об отправке на Украину сухопутных войск. Даже если русские одержат верх на поле боя, они наверняка встретят ожесточенное сопротивление украинского населения, которое не желает снова становиться жертвой российского гнета.

Таким образом, в отличие от довольно легкой и простой военной операции, какой стал захват Крыма в 2014 году, сейчас Путин вполне может оказаться в совершенно иной ситуации. Его вторжение может превратиться в военную трагедию, похожую на катастрофическую кампанию 1980-х годов в Афганистане. А россияне столкнутся с тем, что вместо военных трофеев им достанутся гробы с телами их детей.

Кроме того, Москва не может рассчитывать на неизменную поддержку союзников, поскольку драчливый характер Путина лишает его возможности создавать прочные и тесные альянсы.

Есть и другой важный фактор, который он должен принять во внимание, готовясь сделать следующий шаг. Это экономическая разруха, которая наверняка поразит его страну вследствие нападения на Украину. Российская экономика по своим размерам не больше испанской. Кремль заявляет, что его не тревожит перспектива введения санкций, так как он уже привык жить и работать под бременем карательных мер США. Однако вторжение на Украину, скорее всего, приведет к введению мер наказания совершенно иного масштаба.

Так, отключение России от системы платежей SWIFT, о чем на этой неделе открыто говорил Борис Джонсон, очень больно ударит по ней, поскольку она лишится возможности осуществлять любые международные транзакции, столкнется с мощным оттоком капитала и колебаниями курса рубля.

Путин может сколько угодно считать, что в украинской партии все козыри у него на руках. Но он может столкнуться и с тем, что карты у него слабые. Тем больше у Запада оснований для того, чтобы незамедлительно сплотиться и продемонстрировать решимость.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».