«Идеальный шторм» на рынке госдолга разорил российские банки 2 29.01.2022, 12:51

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Инвесторы желают видеть отвод войск РФ от границ Украины.

Сильнейшее с 2014 года падение цен на российские государственные облигации ударило по балансам российских банков, выступающих в качестве главных кредиторов правительства РФ, сообщает finanz.ru.

За 2021 год кредитные организации понесли 283 млрд рублей убытка на переоценке своих портфелей долговых бумаг, в том числе ОФЗ общим объемом 9,726 триллиона рублей.

В январе, когда обвал рынка ускорился, а доходности коротких ОФЗ подскочили выше 10% годовых, потери достигли еще 200 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ в пятницу в обзоре «О развитии банковского сектора».

Накопленным итогом за 13 месяцев в убыток обратился практически каждый третий рубль, вложенный в покупку ОФЗ в прошлом году: банки нарастили портфель на 1,58 триллиона рублей, а потеряли на переоценке 482 млрд.

Рынок государственных облигаций «оказался в эпицентре идеального шторма», пишут аналитики ITI Capital. С января по ноябрь прошлого года индекс RGBI обвалился на 13% на фоне ускорения инфляции и резкого повышения ставки ЦБ РФ.

В декабре котировки попробовали нащупать дно, но январь добавил в «коктейль» геополитику - сначала в виде событий в Казахстане, а затем в виде обострения вокруг Украины. С начала года по 28 января RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, упал еще на 5,1%, завершая месяц с худшим результатом с декабря-2014.

Триггером фронтальных распродаж, которые проходили лишь с редкими передышками, стали неудачные переговоры Россия-НАТО, пишет ITI Capital.

Главными продавцами выступили дочки иностранных банков в России: они, по оценке Сбербанк CIB, избавились от ОФЗ на 217 млрд рублей. Нерезиденты, которые вывели из госбумаг 3,4 млрд долларов в прошлом году, занимали выжидательную позицию, и лишь на прошлой неделе начали продавать - на 56 млрд рублей.

В среду, 26 января, рынок снова предпринял попытку нащупать дно - пятую за последний год. Впрочем, на этот раз у отскока, возможно, есть шансы. Обычно, падение истощается, когда у игроков начинается паника и апатия, а рост - игнорируется; оба эти фактора проявились на рынке облигаций, отмечает гендиректор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Чтобы рост не превратился к «отскок дохлой кошки», инвесторам нужно увидеть конкретные шаги по деэскалации со стороны России, говорит Петр Матыс, стратег InTouch Capital Markets.

Пока не произойдет, например, частичного отвода войск от Украины, путем наименьшего сопротивления для российских активов будет дальнейшее падение, предупреждает он.

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