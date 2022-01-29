Виктор Бабарико рассказал, как сумел справиться с еще одной провокацией властей 5 29.01.2022, 12:58

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Администрация колонии боится читающего книги политика?

Претендента в президенты на выборах 2020 года, политзаключенного Виктора Бабарико ограничивают в чтении. Не разрешают читать даже стоя. Об этом он рассказал в письме своей дочери, сообщает телеграм-канал политика:

— Успехов в чтении у меня не очень много. Из последнего: меня даже стоя пытаются ограничить в чтении. Раньше можно было хоть под крышей стоять, а теперь требуют выходить на улицу и, если идет дождь или снег, не почитаешь даже в положении «ломовой лошади». Так что еще минус минут по 15 из возможности чтения. Но ведь дождь и снег не каждый день идут. Поэтому читаю.

Успеваю пока только газеты и журналы. Книги не очень заходят. Из последнего прочитал «Собаки Европы». Здорово, что в Беларуси стали появляться такие авторы и также трендовые произведения.

«Архипелаг ГУЛАГ» — тяжеловатая для чтения книга, хотя Макс Знак и прав в ее оценке применимо к нашим условиям. Убрав жесткое физическое насилие и добавив более изощренные способы борьбы с умственным и интеллектуальным развитием, получаем действующую систему.

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