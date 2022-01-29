Ученые подтвердили, что рыбы умеют говорить 8 29.01.2022, 13:18

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Они общаются между собой в основном на две темы.

Новое исследование Корнеллского университета подтвердило, что рыбы могут общаться с помощью звуков. Об этом сообщает сайт научно-технических новостей phys.org.

Ученые обнаружили 175 семейств лучеперых рыб (около 95% современных видов рыб относятся к классу лучеперых – ред.), которые могут коммуницировать.

Изучив генеалогическое древо рыб, авторы исследования обнаружили, что звук был настолько важен, что эволюционировал как минимум 33 раза за миллионы лет.

"Мы давно знаем, что некоторые рыбы издают звуки Но звуки рыб всегда воспринимались как редкие странности. Мы хотели знать, были ли они единичными или существовала более широкая модель акустической коммуникации", – уточнил ведущий автор исследования Аарон Райс из Центра природоохранной биоакустики им. К. Лизы Ян в Корнеллской лаборатории орнитологии.

Ученые использовали три источника информации: существующие записи и научные статьи, описывающие звуки рыб, известную анатомию рыб (определенные кости, воздушный пузырь и мышцы, позволяющие издавать звук), а также ссылки в литературе 19 века до изобретения подводных микрофонов.

Как отметил соавтор и профессор нейробиологии и поведения Горация Уайта в Колледже искусств и наук Эндрю Басс, звуковая коммуникация у рыб часто упускается из виду, потому что ее нелегко услышать или увидеть.

"Наука о подводной акустической коммуникации в основном сосредоточена на китах и дельфинах. Но у рыб тоже есть голоса", – подчеркнул он.

Как отметили ученые, рыбы "общаются" в основном о еде и сексе: с помощью звуков животные пытаются привлечь партнера, защищают источник пищи или территорию.

Райс намерен продолжать отслеживать звуки разных видов рыб и добавлять их в свою базу данных – проект, который он начал 20 лет назад.

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