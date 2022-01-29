То сатьяграха! 2 Андрей Санников

29.01.2022, 13:33

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Изобретательность белорусов, проявленная во время массовых акций протеста 2020 года, никуда не исчезла.

Недавно у меня спросили мои зарубежноязычные друзья:

- Что там у вас сейчас идет? Какие развития? Правда, что количество политзаключенных перешло за тысячу? Бог ты мой, это ужасно! Все винты закручены уже? Слышали, что людей продолжают политически увольнять. Еще и русские войска вошли – просто ночной кошмар!

- Все так и не так, - отвечал я друзьям. - Во-первых, политзаключенных уже давно несколько тысяч. Вам сообщают только о части узников совести, мы-то знаем, что их намного больше. Знаем и то, что кого-то никогда «не признают» политзаключенными, но от этого они не перестают быть нашими героями.

Да, аресты все продолжаются, сроки дают огромные…

Мы поговорили с друзьями о том, чем можно помочь белорусам из-за границы, что главное и что второстепенное.

Невеселые дела, конечно.

Но вот о чем я подумал после этого разговора:

Который месяц Лукашенко пытается изобразить из себя победителя, а выглядит как все более жалкий лузер.

Возят его тяжело дышащее, обрюзгшее тело по всей стране, включают на репродукторе кнопку «победитель», а он все про врагов и про врагов, которых все больше и больше становится.

Про заговоры, диверсантов, пенсионеров-убийц, женщин-коммандос, смертельно опасных спортсменов, детей-террористов, инвалидов-подрывников, кучку отморозков-оппозиционеров, которые в его страхах через слово уже становятся сотнями тысяч.

А какие планы его устранения вынашивают враждебные и коварные Литва, Польша и Украина – только успевай уворачиваться!

В очередной раз испугав самого себя, Лукашенко пытается спрятаться от этого страха за новыми репрессиями. Но не отпускает холодный ужас, мерещится по всем углам оппозиционер с косой.

Ничем больше не занимается диктатор, только спасением себя с помощью «синепалой» хватки.

Придумал, вот, конституцию свою вновь поменять. Ну как конституцию – скорее оскопленную пародию на закон. Поменять так, чтоб хоть на бумаге ничего не угрожало его власти. А чтоб наверняка, по его разумению, прошел этот кунштюк, запустил свою любимую игрушку – «референдум». Это даже безопаснее, чем его же «выборы». Тут и считать не надо, и значение он имеет примерно такое же, как его «победы» в хоккее.

Придумал все это диктатор и тут же испугался, что не получится, и назначил все действо после ввода кремлевских войск в Беларусь, чтоб наверняка. Прямо-таки июль 1940 года. «Выборы» в странах Балтии после ввода советских войск.

В общем, никак не выходит заштукатурить свой страх и изобразить из себя победителя.

Причина этого постоянного ужаса – белорусы.

Они ведь повсюду, в отличие от карателей.

Они ведь никуда не делись и не денутся.

Это он денется, и все это понимают, и от этого ему делается совсем дурно.

А белорусы в 2020 году продемонстрировали одну простую вещь: оказалось, что все в Беларуси знают, что такое «сатьяграха», даже те, кто никогда не слышал этого слова.

«Сатьяграха» в переводе с языка гуджарати – это «настойчивость в достижении истины». Это мировоззрение, теория, философия ненасилия которую разработал Махатма Ганди. Сатьяграха привела Индию к независимости.

Для нас важна та составляющая этого многопланового учения, которая определяет тактику ненасильственной борьбы.

Сатьяграха отнюдь не означает просто пассивность или смирение, что Ганди считал проявлением трусости. Наоборот, ненасильственное сопротивление – это бесстрашие. «Ненасилие - это оружие сильных», – говорил Ганди.

Еще сатьяграха – это борьба каждого человека, выбор каждого.

Белорусы в 2020 году не просто демонстрировали свое бесстрашие, мужество, приверженность принципам, находили ярчайшие формы ненасильственного сопротивления, но и обогатили мировую теорию и практику мирной борьбы за свободу.

Обезумевшему диктатору удалось задушить массовые протесты, развязав в стране настоящий террор, но это только повысило градус ненависти к самозванцу, которая ждет своего выхода.

Сатьяграха бывает индивидуальной, коллективной и массовой.

Сегодня время индивидуальной сатьяграхи.

Основной принцип ненасильственного сопротивления при диктатуре - отказ от всякого сотрудничества с властями, помощи им, любого поощрения их деятельности, поддержки их смыслов.

Индивидуальная сатьяграха, как отмечал Ганди, возвышает человека, трогает сердца других людей.

Форм индивидуальной сатьяграхи существует множество: социальный остракизм в отношении карателей, отказ от почестей, от участия в идеологических шоу, потребительский бойкот, отказ от официальной прессы, разного рода забастовки и невыходы «по болезни», бойкот церковных служителей-колаборантов, полный личный отказ от сотрудничества, деанон агентов, изготовление визуальных знаков протеста, поддержка политзаключенных, солидарность.

Иными словами, сатьяграха – это действие гражданского неповиновения.

Да что я рассказываю о формах?

Изобретательность белорусов , проявленная во время массовых акций протеста 2020 года, никуда не исчезла, и, я уверен, сегодня белорусы в дополнение к 198 способам ненасильственного сопротивления Джина Шарпа... назовут еще столько же, если не больше. И не просто назовут, но и покажут на практике.

Так что:

– Каго любіш?

– Люблю Беларусь!

– То сатьяграха!

Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», «Фейсбук»

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