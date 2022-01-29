«А санитаров можно было звать часто» 6 29.01.2022, 13:45

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Обезумевший правитель хриплым голосом вещал с трибуны свою пространную речь.

Граф Дракула в странном темном свечении, похожем на стилизацию какого-то бюджетного хоррора времен перестройки Горбачева, хриплым голосом вещал с трибуны свою пространную речь.

Рядом не хватало попа с кадилом и санитаров, а так картинка была потрясающая - властелин тьмы в полном одиночестве стоит на сцене, пока верные слуги, опустив пятый подбородок аж до ширинки, стирая руки в кровь, создают иллюзию поддержки в царстве кривых зеркал, пишет автор телеграм-канала CYNIC.

Разбирать все не имеет никакого смысла. А санитаров можно было звать часто - особенно в моментах, когда Лукашенко предлагал всем "беглым" каяться.

Все остальное - это сплошная истерика.

1) Денег нет. Держаться трудно.

2) Россия может передумать поддерживать, поэтому нужно ей зализывать раны.

3) Если слишком долго России зализывать раны, то можно остаться без головы, поэтому нужно "строить мост" с Западом.

4) Все вокруг - враги. Внутри системы - враги. Снаружи системы - враги. Поэтому от врагов придется отстреливаться. "Зашибет" много случайных лиц система государственных чисток.

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