Европейские санкции вызвали волну переименований белорусских компаний 5 29.01.2022, 13:51

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Также компании меняют юридические адреса и запускают новые сайты.

Волна переименований белорусских компаний, толчком к которым послужили введенные в 2020–2021 годах санкции Европейского союза, США и других стран, докатилась до украинского направления, сообщает belmarket.by.

Недавно изменила название компания-поставщик нефтепродуктов и нефтехимии в Украину «БНХ Украина», соучредителями которой являлись подсанкционные «Нафтан» и «Белорусский нефтяной торговый дом». Теперь продукцию предприятий «Белнефтехима» украинским клиентам поставляет компания «Белферт Украина» — правопреемник «БНХ Украина».

Согласно информации из украинских регистров, «БНХ Украина» изменила состав учредителей, название и юридический адрес в Киеве в конце 2021 года. Эта компания, существующая с 2003 года, обеспечивала значительные объемы экспорта на украинский рынок белорусских нефтепродуктов, нефтехимии, шин, а также азотных, фосфорных и смешанных удобрений. По итогам 2020 года она, например, вошла в четверку крупнейших белорусских бизнесов в Украине с объемом выручки 160,8 млн евро. В списке тридцати крупнейших бизнесов с белорусским капиталом в ближайшем зарубежье (в России, Украине, Польше, Литве и Латвии) «БНХ Украина» по итогам 2020 года заняла 15-е место.

Ребрендинг «БНХ Украина» на «Белферт Украина» произошел практически одновременно со сменой учредителей в гострейдере — теперь вместо находящихся с лета прошлого года под санкциями США новополоцкого завода «Нафтан» и «Белорусского торгового нефтяного дома» его стопроцентным собственником является Гомельский химический завод. Кроме того, компания изменила юридический адрес и запустила новый сайт.

Изменение состава учредителей и названия «БНХ Украина» является частью масштабного ребрендинга, на который из-за международных санкций вынуждены идти белорусские власти. В прошлом году по этой же причине совместное предприятие «Нафтана» «ЛЛК-Нафтан», созданное в середине 2000-х с российским «Лукойлом» для производства и реализации присадок для топлива, стало компанией «ЭддиТек», а крупнейший белорусский грузовой авиаперевозчик «Трансавиаэкспорт» сменил название на «ТАЕ Авиа».

Изменения названий и ротации учредителей практиковали и владельцы частных бизнесов, внесенные в черные списки международного сообщества. Самым активным стал основатель IT-компании «Синезис» Александр Шатров, переименовавший «Синезис Стигма» в «Стигма Софт», «Синезис Скай» — в «Скай Ноулимит», «Синезис Спорт» — в «Атлас Акме», а «Синезис Лото» — в «Ридотто».

Семья Алексея Олексина, в конце прошлого года переименовала свою инвестиционную компанию «Энерго-Оил-Инвест» в «Грантло».

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