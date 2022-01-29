«Белорусов ценят, но на первом месте - профессиональные качества» 29.01.2022, 14:14

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Айтишник рассказал о работе в США.

Егор (фамилию собеседника мы не указываем по его просьбе) перебрался на работу в США четыре года назад. С тех пор успел не только заработать денег, но и поколесить по стране. При этом в родную Беларусь приезжает нечасто: примерно раз в год. Своими впечатлениями о работе в Кремниевой долине он поделился со Смартпресс.

Предыстория

– Я занимаюсь разработкой ПО для крупной компании. Не напрямую, а через посредника. Но это, в общем, известная схема для белорусского IT-бизнеса. Ты заключаешь контракт с компанией-посредником, а она как бы перепродает тебя покупателю на определенный период. Так сказать, сдает в аренду. Некоторые IT-компании, если появляется проект в Штатах, предоставляют возможность переезда тем своим сотрудникам, кто не против сорваться с места и при этом обладает необходимыми навыками. Да, этой работой можно заниматься и в Беларуси, но в США в разы выше заработок плюс есть возможность усовершенствовать английский и повысить квалификацию. Ну и в целом мир посмотреть.

Белорусы в США на хорошем счету

– Ценятся в принципе специалисты с бывшего СССР. Но нужно понимать, что на первом плане твои профессиональные качества. И прежде, чем тебя принять на работу, с тобой проведут собеседование. И если ты его завалишь, то неважно, какой у тебя паспорт. Тебя не возьмут.

Да, некая ценностная шкала у работодателя существует. И при прочих равных, возможно, они сделают выбор в пользу белоруса, чем жителя какой-нибудь африканской страны, потому что статистика доказывает, что белорусы – хорошие программисты. Но, по сути, им без разницы откуда ты. Знай свое дело и с тобой работают. Тут есть люди отовсюду.

Кража личности – типичная история для США

– Приезжим айтишникам компания-наниматель, как правило, предоставляет некоторое время (обычно один месяц) бесплатного проживания в отеле. За этот срок нужно включиться в работу на новом проекте, пройти ряд бюрократических процедур и подыскать себе нормальное жилье.

Сразу по прилету, в аэропорту, необходимо купить переходник на местные розетки, если не сделал этого дома. Иначе останешься без зарядки для смартфона и, следовательно, без связи. Все американские розетки рассчитаны на напряжение 110 вольт. Это тоже стоит иметь в виду. Затем вызываешь такси и ловишь его в пределах досягаемости бесплатного wi-fi. В отеле придется выложить свою личную банковскую карту в дополнение к уже зарегистрированной корпоративной. Так они пытаются себя обезопасить.

Далее не обойтись без симки. Есть несколько операторов связи, но главное, что нужно помнить – покрытие у всех разное. Поэтому, чтобы не остаться внезапно без связи, этот момент стоит изучить заранее.

Затем – процедура получения так называемого SSN (Social Security Number). Номер (как и саму физическую карту, на которой он написан) нужно круглосуточно оберегать от посягательств различных мошенников, коих здесь немерено. Identity Theft (кража личности) – это типичная история для США. Фишинг и социальный хак – норма. Злоумышленник, зная твой SSN и еще некоторые детали, вполне способен оформить на тебя кредит. Со мной, слава богу, ничего подобного не происходило, но какую-то личную информацию мошенники пытаются вытянуть постоянно. В Беларуси это сейчас тоже стало популярным разводом. Человека сначала пугают, что его деньги кто-то пытается украсть, и под этим предлогом выуживают необходимые данные.

Коллеги со всего мира…

- Так как компания международная, то работать приходится со всеми. Различия в общении сводятся к языковой теме. И в этом плане мне сложнее всего с китайцами, но лишь потому, что я плохо воспринимаю их английское произношение. До этого трудно было с индийцами, но к их акценту я уже привык. Да и тот английский, которому нас обучают в школах и вузах, действительно сильно отличается от настоящего живого английского в Штатах. Он как бы и такой же, и другой одновременно, строится на фразовых глаголах. И при этом очень быстрый.

Существует множество диалектов: нью-йоркский, филадельфийский, среднеамериканский, западный, куча британских подвидов (если работаете с англичанами), английский чернокожих… Ну и, конечно, английский основных мигрантских айтишных групп – индийцев и китайцев. Плюс, что касается обычных людей на улице, то, в отличие от переговоров с заказчиком, они не ожидают, что перед ними не native speaker. Ты ошибаешься в выборе произношения между live и leave и они теряются, не сразу догоняя, что ты пытаешься сказать.

…и хорошая зарплата

– Вообще называть конкретные цифры запрещено по контракту. Скажу так: у меня средняя для моей профессии зарплата по США (согласно сайту вакансий indeed.com средний заработок senior software engineer составляет 115-120 тысяч долларов в год – Смартпресс). Налоги отнимают от этой суммы процентов 30. И да, для США это неплохо, хотя не баснословная сумма, конечно. За апартаменты плачу 2,5 тысячи долларов в месяц. И еще примерно тысячу на все остальное, детально не считаю. Откладывать удается легко.

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