Ученые: Жизнь с человеком привела к уменьшению мозга кошек 29.01.2022, 14:22

Похожие тенденции также заметили у овец, собак и кроликов.

Ученые заявили о том, что за 10 тысяч лет, которые прошли с момента одомашнивания кошек, их мозг значительно уменьшился. По словам исследователей, это позволит улучшить представления о том, как животные приспосабливаются к долгому пребыванию рядом с человеком, сообщает Science alert.

В ходе исследования ученые сравнили размеры черепа, который позволяет определить размеры мозга, домашних и диких кошек из Европы и Африки, которые, как было подтверждено, были их прямыми предками. Исследователи также измерили черепа гибридов домашних и диких кошек, размеры которых располагались между этими двумя группами.

«Наши данные показывают, что домашние кошки действительно имеют меньший объем черепа (подразумевающий меньший мозг) по сравнению как с европейскими дикими кошками (Felis silvestris), так и с дикими предками домашних кошек, африканскими дикими кошками (Felis lybica), что подтверждает более ранние результаты. Кроме того, мы обнаружили, что у гибридов домашних кошек и европейских диких кошек объем черепа находится между объемами черепа двух родительских видов», — пишут исследователи в своей статье.

Ученые изучают мозг кошек с 1960-70-х годов. Тенденция к уменьшению мозга также наблюдалась у овец, собак и кроликов.

Исследователи предполагают, что одомашнивание приводит к выработке меньшего количества клеток нервного гребня у животных (связанных с возбудимостью и страхом). Это, в свою очередь, может привести к изменениям реакции на стресс, размеру мозга и общей морфологии тела.

Ученые также провели сравнение размеров неба, но не заметили каких-либо заметных изменений. Считается, что выработка меньшего количества клеток нервного гребня приводит к уменьшению длины морды, но это предположение не подтвердилось в ходе нового исследования.

Исследователи также не согласны с утверждением, что коты являются «полудомашними» по сравнению с собаками, поэтому их нельзя считать полностью домашними. Так, ученые указывают на то, что кошки показали свою полезность на фермах и кораблях, поэтому нельзя считать, что они просто ищут легкого пути получения пищи. Люди также выбирают их в качестве домашних питомцев из-за темперамента, что делает их подходящим объектом для одомашнивания.

Вместе с тем, ученые отмечают, что для полной картины того, как одомашнивание повлияло на кошек и размеры их мозга, необходимы дальнейшие исследования с большим количеством животных. Они также подчеркивают, что при проведении исследований необходимо учитывать, что сравнение идет между современными домашними и дикими кошками, а не непосредственными предками. Это усложняет проведение анализа, поскольку получить доступ к предковой популяции, которая положила начало современным домашним животным, часто нельзя.

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