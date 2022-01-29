Экс-советник президента РФ: Путин не справится с Украиной 4 29.01.2022, 14:32

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Украинское общество готово сопротивляться и отстаивать свою свободу.

Российский экономист и бывший советник президента Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что Украина стала очень сильной. По его словам, полномасштабной войны не будет, так как лидер России не справится с нашей страной, сообщает obozrevatel.com.

Своим мнением Илларионов поделился в в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале Дмитрия Гордона. Однако президент Института экономического анализа уточнил, что война, которую Москва уже 8-й год ведет на Донбассе, "не прекратится до тех пор, пока в Кремле его нынешний хозяин – Путин".

Как пояснил Илларионов, преследуя свои цели, глава России будет использовать разные методы, в том числе провокации, перестрелки. По мнению эксперта, они могут быть сопряжены с жертвами. Также он не исключил локальные военные операции.

"Но большой войны, крупномасштабного наступления с попытками захватить огромные районы, территории Украины – как Южную Украину, Левобережную, с захватом или окружением крупных городов, с выходом на Днепр, попыткой окружения или захвата Киева, – вот этой большой войны не будет", – подчеркнул Илларионов.

Он также объяснил, что для этого существует ряд причин.

"Главная причина заключается в том, что для того, чтобы вести большую войну против такой страны, какой сегодня стала Украина, какими стали Вооруженные силы Украины, каким стало украинское общество, готовое сопротивляться и отстаивать свою свободу, независимость, свои семьи, – с такой Украиной сегодняшний агрессор не справится", – сказал эксперт.

Также он подчеркнул, что народ Украины стал более активным и способен со своей стороны противостоять агрессору.

Учитывая данные факторы, противник скорее будет использовать шантаж, станет запугивать как страну, так и отдельных политиков и попытается достичь желаемого таким образом.

Илларионов отметил, что главная цель хозяина Кремля – достичь контроля над Украиной. Однако, по мнению специалиста, сделать этого Путин уже не сможет.

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