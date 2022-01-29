Ольга Хижинкова: Как приятно гордиться своим и своими

Ольга Хижинкова: Как приятно гордиться своим и своими1
- 29.01.2022, 14:43
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«Мисс Беларусь-2008» поделилась своими впечатлениями о фильме Юрия Дудя про белорусов.
Популярный российский блогер Юрий Дудь посвятил выпуск своей YouTube-программы белорусам, которые вынужденно уехали из страны после выборов в 2020. «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова поделилась своими впечатлениями о фильме:
Так долго мы стремились к тому, чтобы любить свое, а не чужое.
И вдруг однажды обнаруживаешь, что в наушниках звучит голос белорусского исполнителя; что самые уютные вещи из всего имеющегося в гардеробе — от белорусских дизайнеров; что в числе приоритетных подписок на ютубе исключительно белорусские каналы.
Осознаешь, как приятно гордиться своим и своими: людьми, которые остаются белорусами в стране или за ее пределами. Почти незнакомое, книжное чувство.