Ольга Хижинкова: Как приятно гордиться своим и своими 1 29.01.2022, 14:43

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«Мисс Беларусь-2008» поделилась своими впечатлениями о фильме Юрия Дудя про белорусов.

Популярный российский блогер Юрий Дудь посвятил выпуск своей YouTube-программы белорусам, которые вынужденно уехали из страны после выборов в 2020. «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова поделилась своими впечатлениями о фильме:

Так долго мы стремились к тому, чтобы любить свое, а не чужое.

И вдруг однажды обнаруживаешь, что в наушниках звучит голос белорусского исполнителя; что самые уютные вещи из всего имеющегося в гардеробе — от белорусских дизайнеров; что в числе приоритетных подписок на ютубе исключительно белорусские каналы.

Осознаешь, как приятно гордиться своим и своими: людьми, которые остаются белорусами в стране или за ее пределами. Почти незнакомое, книжное чувство.

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