Медики добились успехов в создании назальной вакцины против COVID-19

Медики добились успехов в создании назальной вакцины против COVID-191
- 29.01.2022, 14:52
Клинические испытания разработчики надеются начать в ближайшее время.
Что бы вы выбрали: получить вакцину через шприц или в виде назального спрея? Как сообщает zn.ua со ссылкой на DW, в ближайшее время второй вариант может оказаться вполне реальным.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила: ежегодно в мире делают более 16 миллиардов инъекций. Предполагается, что в 2021 году данное число может возрасти на дополнительные 5,6 миллиарда, так как сейчас осуществляется кампания вакцинации против COVID-19.
Для того чтобы удовлетворить увеличенный спрос на вакцину, ученые разрабатывают альтернативные способы ее введения, в частности в виде назального спрея.
На основе современных технологий
В Мексике ученые работают над изготовлением назальной вакцины Патрия (Patria), ключевой ингредиент которой разработал вместе со своей исследовательской группой Питер Палезе, председатель кафедры микробиологии Медицинской школы Икана в больнице Маунт Синай в США. Клинические испытания ученые надеются начать в ближайшее время.
Одним из основных преимуществ назальной вакцины является то, что ее можно хранить в обычном холодильнике при 2-4 °C, в отличие от Pfizer и Moderna, которым требуются сверхнизкие температуры. К тому же, поскольку вирус для вакцины выращивается внутри куриных яиц — эта же технология используется для многих вакцин против гриппа — стоимость разработки дешевле.
В связи с неотложностью ситуации из-за пандемии испытания первой и второй фазы проводятся параллельно. Участие в них принимают люди из пяти стран, начальные данные ожидаются до июля.
Более эффективная вакцина
Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе также работают над назальной вакциной против COVID-19.
Исследовательская группа во главе с вирусным иммунологом Майклом Даймондом и онкологом Дэвидом Куриалом обнаружила, что мыши, получившие разовую дозу вакцины через нос, были полностью защищены от SARS-CoV-2. В то время как грызуны, что получили такую же вакцину с помощью инъекции, имели более низкий уровень противодействия болезни.
Чтобы изготовить вакцину, исследователи вставили спайковый белок SARS-CoV-2 внутрь обезвреженного аденовируса, вызывающего обычную простуду. Таким образом, организм может выработать иммунную защиту к протеину, который помогает коронавирусу проникать в клетки.
«Важно, чтобы одна доза уже вызывала стойкий иммунный ответ. Вакцины, которые нуждаются в двух дозах для полной защиты, менее эффективны, потому что некоторые люди с разных причин никогда не получают вторую», – делится Куриал.
Поскольку вакцина не содержит живого вируса, она будет также хорошим вариантом для людей, чья иммунная система ослаблена такими заболеваниями, как рак, ВИЧ и диабет.
Не новая идея
Идея может показаться новой, но безыгольные вакцины существуют в течение десятилетий.
Первой, оказавшей большое влияние, была оральная вакцина против полиомиелита, которая до сих пор используется в странах с низким уровнем дохода. Вакцина содержит ослабленную версию полиовируса и действует путем инфицирования желудочно-кишечного тракта и провоцирования иммунного ответа у носителя.
Есть также пероральные вакцины от брюшного тифа, холеры и ротавируса, а также назальная вакцина от гриппа. Они тоже содержат ослабленные формы возбудителя, который вызывает заболевание.