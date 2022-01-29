Медики добились успехов в создании назальной вакцины против COVID-19 1 29.01.2022, 14:52

Клинические испытания разработчики надеются начать в ближайшее время.

Что бы вы выбрали: получить вакцину через шприц или в виде назального спрея? Как сообщает zn.ua со ссылкой на DW, в ближайшее время второй вариант может оказаться вполне реальным.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила: ежегодно в мире делают более 16 миллиардов инъекций. Предполагается, что в 2021 году данное число может возрасти на дополнительные 5,6 миллиарда, так как сейчас осуществляется кампания вакцинации против COVID-19.

Для того чтобы удовлетворить увеличенный спрос на вакцину, ученые разрабатывают альтернативные способы ее введения, в частности в виде назального спрея.

На основе современных технологий

В Мексике ученые работают над изготовлением назальной вакцины Патрия (Patria), ключевой ингредиент которой разработал вместе со своей исследовательской группой Питер Палезе, председатель кафедры микробиологии Медицинской школы Икана в больнице Маунт Синай в США. Клинические испытания ученые надеются начать в ближайшее время.

Одним из основных преимуществ назальной вакцины является то, что ее можно хранить в обычном холодильнике при 2-4 °C, в отличие от Pfizer и Moderna, которым требуются сверхнизкие температуры. К тому же, поскольку вирус для вакцины выращивается внутри куриных яиц — эта же технология используется для многих вакцин против гриппа — стоимость разработки дешевле.

В связи с неотложностью ситуации из-за пандемии испытания первой и второй фазы проводятся параллельно. Участие в них принимают люди из пяти стран, начальные данные ожидаются до июля.

Более эффективная вакцина

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе также работают над назальной вакциной против COVID-19.

Исследовательская группа во главе с вирусным иммунологом Майклом Даймондом и онкологом Дэвидом Куриалом обнаружила, что мыши, получившие разовую дозу вакцины через нос, были полностью защищены от SARS-CoV-2. В то время как грызуны, что получили такую же вакцину с помощью инъекции, имели более низкий уровень противодействия болезни.

Чтобы изготовить вакцину, исследователи вставили спайковый белок SARS-CoV-2 внутрь обезвреженного аденовируса, вызывающего обычную простуду. Таким образом, организм может выработать иммунную защиту к протеину, который помогает коронавирусу проникать в клетки.

«Важно, чтобы одна доза уже вызывала стойкий иммунный ответ. Вакцины, которые нуждаются в двух дозах для полной защиты, менее эффективны, потому что некоторые люди с разных причин никогда не получают вторую», – делится Куриал.

Поскольку вакцина не содержит живого вируса, она будет также хорошим вариантом для людей, чья иммунная система ослаблена такими заболеваниями, как рак, ВИЧ и диабет.

Не новая идея

Идея может показаться новой, но безыгольные вакцины существуют в течение десятилетий.

Первой, оказавшей большое влияние, была оральная вакцина против полиомиелита, которая до сих пор используется в странах с низким уровнем дохода. Вакцина содержит ослабленную версию полиовируса и действует путем инфицирования желудочно-кишечного тракта и провоцирования иммунного ответа у носителя.

Есть также пероральные вакцины от брюшного тифа, холеры и ротавируса, а также назальная вакцина от гриппа. Они тоже содержат ослабленные формы возбудителя, который вызывает заболевание.

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