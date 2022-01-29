Анатолий Шелкович перенес операцию 29.01.2022, 14:56

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Герой мема про помидоры со сметаной не теряет оптимизма.

Бывший политзаключенный Анатолий Шелкович написал на своей странице в «Фейсбуке», что ему удалили желчный пузырь, сообщает belswit.eu.

«Лишился уже немного покатавшегося желтяка. Немного потестировал БСМП – больница скорой помощи. Работают там великолепные парни и девушки. Я такой искренней помощи никогда не встречал! Немного полежал в наркозе – ничего страшного. Не успел уснуть, как уже будят – надо просыпаться! И ничего не болит, а что там делали – не заметил!», – рассказал Анатолий Шелкович.

В конце сообщения мужчина оптимистично отметил:

«Будем дальше жить, работать, мечтать. Сами знаете о чем! Пароль – шампанское по магазинам закончилось!»

Анатолия Шелковича задержали 11 ноября 2021 года за то, что он якобы делал флаги и забрасывал их на деревья.

Анатолий Шелкович стал известен после того, как МВД выпустило «покаяльное» видео с ним, на котором он рассказывает, что любит красный и белый цвета, так как это цвета его любимого блюда – помидоров со сметаной. Высказывание быстро стало мемом– белорусы начали размещать у себя в соцсетях фотографии помидоров со сметаной.

Шелковича 4 раза перезадерживали. Пенсионер встретил за решеткой Новый год. Белорусские правозащитники признали его политзаключенным. На свободу Анатолий Шелкович вышел 10 января.

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