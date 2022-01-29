США могут ударить санкциями по российской промышленности 29.01.2022, 15:08

Белый дом раскрыл план.

В случае полномасштабного вторжения России в Украину санкции США будут направлены на промышленных секторах, заявил представитель Белого дома. Американские власти хотят ввести ограничения, которые приведут к снижению промышленного потенциала и производственных мощностей РФ, они не будут касаться обычных российских потребителей, сообщает obozrevatel.com.

"Мы не можем предусмотреть каждое действие. Но намерение действительно состоит в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, со временем приведут к снижению промышленного потенциала России и промышленных мощностей, а не преследовать отдельных, повседневных российских потребителей", – цитирует представителя Белого дома по национальной безопасности Питера Харрелла Reuters.

Он добавил, что Штаты готовы сразу же в случае вторжения в Украину ввести "ужасающие финансовые расходы на крупные российские финансовые институты, а также ввести ряд достаточно широких мер экспортного контроля, которые будут ухудшать промышленный потенциал России в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Помощник министерства торговли Теа Кендлер, выступавшая в пятницу на собрании экспортеров, сказала: "Мы рассматриваем масштабные санкции против ключевых людей и отраслей, которые не обсуждались в 2014 году". Ранее американский президент Джо Байден заявил, что рассмотрит возможность введения персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина, если он введет войска в Украину.

Харрелл надеется, что санкции, на разработку которых потратили сотни часов, никогда не введут. Но они готовы внести радикальные меры.

Стратегия включает в себя финансовые санкции против крупных российских финансовых учреждений, "чтобы спровоцировать отток капитала, вызвать инфляцию, заставить российский центральный банк оказать финансовую помощь своим банкам". Харрел добавил, они направлены на то, чтобы Путин почувствовал потери в первый же день.

Харрелл не уточнил все секторы, но другие официальные лица Белого дома упомянули авиацию, морское дело, робототехнику, квантовые вычисления и оборону. Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что основное внимание уделяется стратегическим секторам, важным для российского руководства.

Администрация президента США ищет инструменты, с помощью которых можно будет нанести ущерб экономике России. Одним из них является отключение страны от SWIFT.

Если Россию отключат от SWIFT, это приведет к прекращению всех международных операций, вызовет волатильность валюты и массовый отток капитала. А это уже станет внезапным шоком для российских компаний и их иностранных клиентов, особенно для покупателей нефти и газа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».