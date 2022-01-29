Сомали оказалось более безопасным, чем Беларусь 29.01.2022, 15:12

Опубликован рейтинг самых безопасных стран мира в 2022 году.

Аналитический сервис Numbeo опубликовал рейтинг самых безопасных стран мира. Беларусь расположилась ближе к концу списка и заняла позицию между Боливией и Зимбабве, сообщает belmarket.by.

В рейтинге Numbeo Беларусь заняла 116 место из 142. Опаснее, чем в Беларуси, по мнению составителей рейтинга, в КНДР, Мозамбике, Бразилии, Нигерии. А вот «пиратское» государство Сомали оказалось в рейтинге более безопасным, чем Беларусь. Оно расположилось на 113 месте.

Самой опасной страной назвали Венесуэлу, которая, напомним, также возглавляет список стран с самой высокой инфляцией.

Топ-10 самых опасных стран с наиболее высоким индексом преступности выглядит так:

Венесуэла,

Папуа-Новая Гвинея,

Афганистан,

ЮАР,

Гондурас,

Тринидад и Тобаго,

Гайана,

Сальвадор,

Ямайка,

Сирия.

Согласно отчету Numbeo, лидерами по безопасности с минимальным индексом преступности стали:

Катар,

ОАЭ,

Тайвань,

остров Мэн,

Оман,

Швейцария,

Гонконг,

Япония,

Армения,

Словения.

В 2021 году Беларусь заняла в рейтинге 114 место из 135 стран. А на момент середины 2020 года Беларусь занимала 17 позицию из 133 и была одной из самых безопасных стран мира.

Таким образом, за полтора года наша страна переместилась из начала списка почти в самый конец.

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