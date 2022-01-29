Сомали оказалось более безопасным, чем Беларусь
- 29.01.2022, 15:12
Опубликован рейтинг самых безопасных стран мира в 2022 году.
Аналитический сервис Numbeo опубликовал рейтинг самых безопасных стран мира. Беларусь расположилась ближе к концу списка и заняла позицию между Боливией и Зимбабве, сообщает belmarket.by.
В рейтинге Numbeo Беларусь заняла 116 место из 142. Опаснее, чем в Беларуси, по мнению составителей рейтинга, в КНДР, Мозамбике, Бразилии, Нигерии. А вот «пиратское» государство Сомали оказалось в рейтинге более безопасным, чем Беларусь. Оно расположилось на 113 месте.
Самой опасной страной назвали Венесуэлу, которая, напомним, также возглавляет список стран с самой высокой инфляцией.
Топ-10 самых опасных стран с наиболее высоким индексом преступности выглядит так:
Венесуэла,
Папуа-Новая Гвинея,
Афганистан,
ЮАР,
Гондурас,
Тринидад и Тобаго,
Гайана,
Сальвадор,
Ямайка,
Сирия.
Согласно отчету Numbeo, лидерами по безопасности с минимальным индексом преступности стали:
Катар,
ОАЭ,
Тайвань,
остров Мэн,
Оман,
Швейцария,
Гонконг,
Япония,
Армения,
Словения.
В 2021 году Беларусь заняла в рейтинге 114 место из 135 стран. А на момент середины 2020 года Беларусь занимала 17 позицию из 133 и была одной из самых безопасных стран мира.
Таким образом, за полтора года наша страна переместилась из начала списка почти в самый конец.