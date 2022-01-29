Ученые назвали защищающий от рака сорт картофеля 2 29.01.2022, 15:21

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Он также помогает бороться с высоким кровяным давлением.

Как известно, картофель, если он не жареный с большим количеством жира, способен принести немалую пользу организму. Богатые калием клубни благотворно влияют на сердчечно-сосудистую систему, щелочная структура картофеля способна восстанавливать микрофлору кишечника, а картофельный белок содержит все незаменимые аминокислоты. Однако исследователи выявили один сорт картофеля, который способен сделать больше - предотвратить развитие рака толстой кишки, благодаря особым веществам в его составе.

Как сообщает mk.ru со ссылкой на издание Food News, исследование, проведенное учеными из Университета штата Пенсильвания, выявило удивительные свойства Вителота, который также называют Китайский трюфель или Синий французский трюфельный картофель. Это клубни фиолетового цвета, как правило весом около 70 граммов. Пюре из таких клубней будет иметь насыщенный сиреневый цвет и содержать высокую концентрацию антиоксидантов. Цена на этот картофель значительно превышает стоимость обычного, так как он имеет плохую урожайность.

Зато, как выяснили исследователи, фенольные кислоты и антоцианы, содержащиеся в этих красочных клубнях, способны уменьшить риск развития рака толстой кишки.

И сырой и запеченный вителот способен в несколько раз снизить уровень интерлейкина-6 (ИЛ-6) — провоспалительного белка, который, увеличивает риск развития рака толстой кишки.

Кроме этого, фенольные кислоты и антоцианы защищают организм от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Более того употребление вителота увеличивает в крови человека супероксиддисмутазы, которая борется с высоким кровяным давлением.

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