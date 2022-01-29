Актриса, работница ЦУМа: что известно про задержанную гражданку России 3 29.01.2022, 15:33

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Сестра Веры Цвикевич переживает за ее здоровье.

До 2014 года Вера Цвикевич жила в Мурманске, но каждое лето проводила у бабушки и дедушки в Беларуси, мечтая переехать насовсем.

“Мне позвонили и сообщили, что сестру забрали на Окрестина по статье 342, и больше ничего не сказали”, — рассказывает "Еврорадио" сестра 29-летней задержанной гражданки России Веры Цвикевич.

Про само задержание родственникам ничего не известно. Утром 27 января девушка ушла на работу в ЦУМ, куда устроилась на этой неделе на должность продавца-консультанта, потом связи с ней не было.

В августе 2020 года “Комсомольская правда” опубликовала Верино фото на первой полосе. На нем девушка в красном платье изображена на фоне белорусских силовиков, которые охраняли минскую Стелу во время мирного марша. По словам родственницы, в семье очень переживали за происходящие в то время события.

“Моя сестра живет в Беларуси с 2014 года, — продолжает собеседница Еврорадио. — Некоторое время жила в Минске, потом переехала в Слоним, поближе к родне. Там играла в Слонимском театре, была актрисой. Затем снова решила вернуться в Минск и последние пару лет жила там.

В этом месяце ей нужно было продлевать вид на жительство. Сдала отпечатки пальцев, сделала новое фото и на прошлой неделе получила документ. Мне кажется, что именно через вид на жительство ее и нашли. Других мыслей просто нет”.

Мечтала жить в Беларуси

Дедушка и бабушка Веры родом из Беларуси, но когда ее папа был маленьким, они уехали в Мурманск на заработки. Дед ходил в море. Выйдя на пенсию, старшее поколение вернулось на родину. Сестры каждое лето проводили у них в деревне и мечтали, что однажды тоже будут жить в Беларуси.

В Мурманске Вера отучилась на культуролога. Потом мечта сбылась: она переехала в Минск и записалась на курсы по актерскому мастерству. Позже девушку приняли в Слонимский театр, где она играла в нескольких спектаклях. Когда сестра увидела Веру впервые на сцене, она заплакала. Это была военная драма по пьесе Алексея Дударева “Не покидай меня”. Потом Вера поступила на “актерский” в Минск, но, проучившись год, как и многие студенты в 2020-м, забрала свои документы.

Сейчас родственники из России пытаются связаться с консулом, а также узнать, почему Веру задержали по уголовной статье, которая подразумевает “организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них”.

Сестра очень переживает за ее здоровье. У Веры проблемы с нервной системой: она пьет антидепрессанты и у нее случаются панические атаки.

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