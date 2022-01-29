ВСУ испытали британские противотанковые гранатометы NLA: зрелищное видео 2 29.01.2022, 15:37

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Эти гранатометы считаются лучшими для ведения боя в условиях города, и у России нет их аналогов.

В Украине в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялся завершающий этап подготовки первой группы будущих инструкторов по применению противотанковых ракетных комплексов NLAW, пишет «Униан».

Выпускники курса осуществили практические пуски с этих ПТРК.

В рамках учений были установлены мишени из боевой машины пехоты, САУ и МТ-ЛБ на расстоянии от 300 до 600 метров.

Огонь вели, в частности, из дома через окно, из окопа и боевой машины. Все цели были поражены.

На стрельбах присутствовали представители высшего военного руководства.

Как отметил представитель ГУ доктрин и подготовки ГШ ВС Украины полковник Николай Губень, подготовка инструкторов ПТРК состоялась в кратчайшие сроки.

Всего три дня на теорию и тактику и два дня на практическое применение.

Только за 5 дней было подготовлено около 40 инструкторов ПТРК NLAW. Они разъедутся по определенным подразделениям, чтобы подготовить новых специалистов.

Со следующей недели в центр прибудут еще около 20 военнослужащих, чтобы получить специальность оператора ПТРК NLAW.

По словам одного из новоиспеченных инструкторов солдата Зиновия Тужанского, научиться ловко стрелять из этого оружия несложно. Можно сделать это и за один день. Оружие очень простое, надежное и мощное.

18 января Украина получила от Британии очередную партию помощи, в частности, нашей армии передали противотанковые гранатометы NLAW. Эти гранатометы считаются лучшими для ведения боя в условиях города, и у России нет их аналогов.

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