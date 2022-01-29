Бывший депутат Госдумы РФ: Путин зубы обломает

Бывший депутат Госдумы РФ: Путин зубы обломает2
- 29.01.2022, 15:40
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Большинство жителей России боятся и выступают против войны.
У президента РФ Владимира Путина нет оснований для полномасштабного вторжения. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, передает "ДС".
Решение приступить к широкомасштабному вторжению в Украину Гудков назвал "самоубийством" для власти Путина.
Он напомнил, что президент РФ всегда использует внешнюю политику, чтобы решить внутренние проблемы. Политик вспоминает 2014 год, когда пропаганда сработала и большинство россиян поддерживали аннексию Крыма. Сейчас же, по его словам, большинство жителей РФ боятся и выступают против войны.
"Нападая на Украину, Путин не решит проблему со своим рейтингом. Более того, этот рейтинг упадет вниз", – считает экс-депутат.
"Путин зубы обломает на этот раз. Это не 2014 год, когда практически без потерь, без сопротивления был взят Крым. На этот раз армия другая, более подготовленная, общественное мнение другое – люди готовы защищаться", – говорит Гудков.
Также он отмечает, что Запад сразу введет мощные санкции, которые убьют экономику России. И решение начать полномасштабную войну будет самоубийством власти.
По мнению Гудкова, эта напряженность нужна Путину для того, чтобы отвлечь внимание Запада от внутренних проблем России, а также, чтобы вернуться на первые позиции в мире.