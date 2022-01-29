Режим расширил список стран, из которых нельзя поставлять продовольствие 6 29.01.2022, 15:52

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В него включили Сербию и Лихтенштейн.

«Правительство» Беларуси расширило список стран, из которых нельзя поставлять продовольствие. В него включили Сербию и Лихтенштейн. Соответствующее постановление совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет zerkalo.io.

Вместе с тем, согласно постановлению, из списка продуктов, которые запрещено поставлять в Беларусь, исчезла соль. Также эмбарго не будет затрагивать товары, которые предназначены для детского питания, и специализированную пищевую продукцию, сведения о которой включены в единый реестр свидетельств о государственной регистрации продукции. К исключениям отнесли и товары, предназначенные для производства детского, дошкольного и школьного питания, при подтверждении целевого назначения ввозимого товара, осуществляемом Министерством сельского хозяйства и продовольствия; биологические активные добавки к пище, лекарственные препараты, в том числе гомеопатические, витамины, минералы, витаминно-минеральные комплексы, медицинские изделия.

Напомним, Беларусь ввела с 1 января 2022 года продовольственное эмбарго в отношении товаров из стран, которые «реализуют дискриминационную политику и осуществляют недружественные действия в отношении нашей страны».

Под запрет попала продукция из стран Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Королевства Норвегия, Республики Албания, Республики Исландия, Республики Северная Македония, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарской Конфедерации.

Продовольственное эмбарго действует в течение шести месяцев.

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