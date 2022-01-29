Что происходит в белорусских колхозах?1
- 29.01.2022, 16:22
- 2,004
На директора хозяйства в Пружанском районе завели уголовное дело.
Оперативники Пружанского РОВД нашли нарушения в одном из колхозов района. По сообщению ведомства, бездействие директора хозяйства стало причиной смерти 226 голов крупного рогатого скота в прошлом году.
— Установлено, что 55-летний руководитель во избежание ответственности и для создания видимости благоприятной экономической обстановки умышленно вносил в профильный отчет заведомо ложные сведения, — говорится в комментарии милиции.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за бездействие должностного лица.