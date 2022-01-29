Что происходит в белорусских колхозах? 1 29.01.2022, 16:22

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На директора хозяйства в Пружанском районе завели уголовное дело.

Оперативники Пружанского РОВД нашли нарушения в одном из колхозов района. По сообщению ведомства, бездействие директора хозяйства стало причиной смерти 226 голов крупного рогатого скота в прошлом году.

— Установлено, что 55-летний руководитель во избежание ответственности и для создания видимости благоприятной экономической обстановки умышленно вносил в профильный отчет заведомо ложные сведения, — говорится в комментарии милиции.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за бездействие должностного лица.

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