Apple придумала, как научить AirPods узнавать хозяина по форме ушей 1 29.01.2022, 16:40

Новая технология уже запатентована.

В наше время уже вряд ли кого-то удивишь наличием сканера отпечатка пальцев или распознаванием лица: подобные технологии широко используются повсеместно для подтверждения личности пользователя. Но в Apple решили пойти дальше, пишет «Униан».

Они запатентовали новую технологию, которая позволяет наушникам AirPods сканировать уши для распознания своего владельца и самоблокироваться в случае, если их наденет посторонний.

Как говориться в описании патента, у каждого человека создается уникальное эхо в ушах, поэтому инженеры предлагают использовать что-то наподобие сонара – ультразвуковые сигналы будут отражаться от стенок и позволят определить форму слухового прохода.

Также в патенте Apple описан еще один способ для подтверждения личности. Согласно ему, наушники будут сопряжены с iPhone и/или Apple Watch. Когда система получит достаточное количество информации о расстоянии шагов, темпе и прочих параметрах, AirPods смогут подтверждать личность по походке.

Правда, пока это всего лишь патент, и неизвестно, реализует ли Apple одну из этих задумок в реальности. Часто патенты так и остаются лишь описанием идей.

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