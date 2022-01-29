Как выглядит самая дорогая квартира в «Маяке Минска» 3 29.01.2022, 17:09

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В ней пять комнат и камин.

Realt.by ищет самые дорогие квартиры в Минске. На этот раз журналисты заглянули в ЖК «Маяк Минска», где на продажу сейчас выставлены 219 квартир в разной степени готовности. Например, за однушку с ремонтом просят 80 тысяч долларов. Самая же дорогая квартира с отделкой и обустройством — пятикомнатная в 11-этажном доме «Делакруа». Вот как она выглядит.

Каркасно-блочный дом расположен на улице Туровского, 26. Он построен в 2016 году.

Квартира на предпоследнем 10 этаже. Ее общая площадь составляет 166 квадратных метров (жилая —158).

В квартире большая гостиная с видом на Национальную библиотеку и открытой террасой, которая совмещена с кухней.

Три спальни и кабинет, который можно трансформировать в дополнительную спальню. В двух спальнях большая застекленная лоджия. К слову, на кроватях ортопедические матрасы.

Также в квартире две ванные комнаты с импортной сантехникой, гардеробная, кладовая и хозяйственная комнаты.

Квартира оснащена всей необходимой мебелью и техникой — стиральная и посудомоечная машины, холодильник и холодильник для вина, индукционная варочная поверхность, гриль. Есть камин, работающий на природном газе.

Дом расположен в пяти минутах ходьбы от станции метро «Восток» и торгового центра «Дана Молл». В шаговой доступности также школа, магазины, кафе, аптеки, банки, парк с рекой.

Стоимость квартиры — 400 000 долларов.

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