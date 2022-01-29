Выборы президента Италии зашли в тупик 2 29.01.2022, 17:13

Никто из кандидатов на пост не может набрал большинства голосов.

Выборы президента Италии после почти недели и нескольких туров голосования в парламенте зашли в тупик. Не сумев договориться между собой, депутаты и сенаторы от разных партий попросили 80-летнего Серджио Маттареллу задержаться на важном посту смотрителя итальянской политики, передает ВВС.

Италией правят парламент и правительство, и первым лицом в государстве является премьер-министр. Однако у президента тоже довольно полномочий, включая назначение премьера и объявление досрочных выборов. Он часто выступает гарантом стабильности и посредником между партиями в периоды политических кризисов.

Случаются эти кризисы с завидной частотой: редкое правительство в Италии удерживается у власти больше года. Тогда как президента избирают сразу на семь лет.

Сицилиец Маттарелла собрался на покой, ссылаясь на преклонный возраст, и основным кандидатом в президенты считался нынешний премьер Марио Драги. Среди кандидатов изначально оказался и бывший премьер Сильвио Берлускони, однако он быстро снял свою кандидатуру, признав, что не подходит на роль нейтрального арбитра итальянской политики.

Берлускони и другие правые, включая лидера антииммигрантской "Лиги" Маттео Сальвини, которого пресса именует "другом Путина", продвигали в президенты спикера сената Элизабетту Казеллати.

Голосование в несколько туров зашло в тупик после пяти дней споров; никто из предложенных кандидатов не набрал большинства голосов. В итоге Сальвини призвал снова утвердить президентом Маттареллу.

"Итальянцы не заслуживают еще нескольких дней этой неопределенности. Давайте переназначим президентом Маттареллу, а Драги - премьером, пообедаем и займемся делом. Проблемы итальянцев не терпят отлагательства".

Многие и до этого призывали Драги остаться во главе правительства, поскольку у бывшего главы Европейского центробанка хорошая репутация в Евросоюзе и приличный опыт борьбы с экономическими кризисами.

Сейчас эти качества как никогда пригодятся правительству Италии.

В субботу Драги, по сообщениям итальянских СМИ, встретился с Маттареллой и, судя по всему, пытался убедить его остаться на посту.

Ближе к вечеру в субботу около тысячи выборщиков примут участие в уже восьмом по счету раунде голосования. На этот раз Маттарелла почти наверняка наберет необходимые 505 голосов, поскольку в седьмом раунде он получил почти 400, а с тех пор все договорились, что договориться не получается и придется оставить все как есть.

Осталось уговорить президента задержаться.

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