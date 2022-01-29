Как борющихся белорусов поддерживают из Японии 29.01.2022, 17:20

История японки, которая активно участвует в акциях и жизни белорусской диаспоры.

Собеседница «Белсата» познакомилась с белорусами, когда детей, пострадавших от взрыва на ЧАЭС, отправляли на оздоровление в том числе в Японию. Тогда же она начала интересоваться белорусской культурой и изучать русский язык. За белорусский взялась сравнительно недавно: когда в Японии появилась белорусская община.

«Я очень берегу эти отношения. Поэтому для меня Беларусь – родная страна», – признается она.

Кроме изучения языка, она занимается религиоведением в области старообрядчества. С экспедициями ездила в Россию, Украину и Беларусь, в самые глухие места. Она даже приняла православие и выбрала себе имя белорусской святой – Евфросинии. Своего настоящего имени не раскрывает, так как официально Япония не выразила поддержки демократическим силам Беларуси: женщина опасается преследования. Последний раз в нашу страну она ездила в феврале 2020 года, прожила тут около месяца.

«Я так давно общаюсь с белорусами, что для меня было очень естественным начать поддерживать этих людей. Просто ощущала это как свою проблему», – вспоминает Евфросиния.

В августе 2020-го в белорусском посольстве в Токио даже не открылся избирательный участок. Счет белорусов в Японии не идет на сотни, но даже тем десяткам, что объединились в сообщество, хотелось отдать свои голоса. На встречах и пикетах возле посольства белорусы и познакомились:

«До того лета я не была знакома с местными белорусами. На удивление, и сами белорусы не были знакомы между собой. По сравнению с россиянами или украинцами белорусы скромнее, нежнее и спокойнее, они просто жили где-то в себе. Но события 2020 года их объединили, и мне пришлось перезнакомиться с ними и присоединиться к деятельности. Очень хотелось чем-то помочь своим друзьям-белорусам и в Беларуси. Поэтому я просто подошла и познакомилась с ними. Они меня приняли как свою и пригласили в свой чат, свой круг и свою группу по изучению белорусского языка, который называется «Беларуская гутарня».

Раз в неделю белорусы встречаются в Zoom и делятся информацией о Беларуси, о языке и о своих насущных вещах на белорусском языке.

«Знание языка играет большую роль в этой борьбе, как и знание культуры. Поэтому я стараюсь общаться с белорусами как можно чаще. Также я слежу за СМИ, которые дают информацию о белорусских событиях на белорусском языке», – поделилась Евфросиния.

Из-за того, что белорусы живут в разных городах и община насчитывает около 30 человек, собирается диаспора редко для проведения совместных акций. А жизнь онлайн у них, естественно, бурлит. На Рождество они устроили встречу в Zoom со всеми составляющими обряда колядования.

«Я сама из-за работы не успела подготовиться. Но другие участники переодевались. Были животные, кто-то был лисой, козой, была баба, и даже инопланетянка была! И так колядовали», – со смехом вспоминает наша собеседница.

Особое место в жизни белорусов Японии занимает поддержка земляков в Беларуси:

«Мы стараемся найти все возможные пути поддержки белорусов. И деньгами помогаем, присоединяемся к различным акциям и фондам, собирали на подарки детям политзаключенных на Новый год тоже. И письма пишем, конечно. К сожалению, никому, насколько я знаю, не приходят ответы от политзаключенных. Но это и не самое главное. Если наши письма передают узникам, если они знают, получают нашу поддержку – вот это существенно».

Свои первые письма Евфросиния послала Марии Колесниковой, которая стала для нее вдохновением и примером мужества. Евфросиния преподает русский язык и рассказывает своим студентам о Беларуси и том, что здесь происходит. Молодых людей трогает история наших протестов и судьбы заключенных, они присоединяются к написанию писем.

«Для нас это большое событие, когда мы идем на марш или пикет. Мы делали такой в день солидарности. На акции обращает внимание пресса. Мы нашли контакты журналистов, которые освещают и другие акции. И то, что творится в Беларуси. До этого японцы очень мало знали о Беларуси. А акции – хороший повод, чтобы местные обратили внимание и на нас, и на проблемы в Беларуси», – подчеркнула Евфросиния.

Большим поводом для пикетов белорусской общины стала Олимпиада в Токио.

«Это было для нас самое существенное событие и возможность афишировать происходящее в Беларуси. К нам приезжали спортсмены из разных стран, и мы как раз в день открытия Олимпиады устроили акцию прямо возле Олимпийской деревни, скандировали в сторону общежития, где живут спортсмены, читали списки подписавших письмо против насилия. Наши белорусы очень скромные, а я в мегафон говорила громко и «Жыве Беларусь!», и «Свободу политзаключенным!» и так далее», – вспоминает Евфросиния.

То событие привлекло внимание и спортсменов, и журналистов:

«К нам подходили люди, расспрашивали. Мы заранее сообщили нашим знакомым журналистам, и они также нас ждали и дали в свои медиа информацию. Прохожие также обращали на нас внимание, когда мы читали наши лозунги или наши требования».

За полтора года группа белорусов получила своих членов среди СМИ:

«Японская компания NHK – самая большая телекомпания, там есть журналисты, которые сочувствуют белорусам. Они не раз сообщали в своих программах о событиях в Беларуси. Также есть крупное агентство Киото, газеты и сайты, они теперь знают о ситуации в Беларуси. Сначала мы сами привлекали их внимание. А теперь они к нам обращаются за информацией или помощью, когда нужно что-то переложить. Теперь они надеются на нашу информацию».

На этот год планов сообщество не делает. Причина отчасти в том, что не хватает человеческих сил. Вторая причина – страх за родственников в Беларуси.

«Многие из Беларуси боятся общаться с нами. С людьми за границей. Некоторые даже просят не писать писем или не присылать ничего. Очень печальная ситуация. Люди боятся получать хоть что-то из-за границы. Но я все равно присылаю своим друзьям и письма, и посылки. Ведь я понимаю, что там людям очень тяжело. А именно поэтому я и хочу им хотя бы лакомствами поднять настроение», – признается Евфросиня.

Самый сложный момент – коммуникация с японскими политиками. Женщина отметила, что и общество, и руководство страны очень мало знает о процессах в Европе и о Беларуси в частности:

«У нас территориальная проблема с Россией, поэтому сложно выразить собственное мнение, даже гуманитарное. Поэтому нам очень трудно найти контакты среди политиков, которые бы нас поддержали. Мы стараемся, ищем выходы. Но произошла еще такая неприятность: на Хоккайдо в прошлом году открыли почетное консульство, где почетным консулом стал поддерживающий режим японец. Для нас это был шок! Почему именно сейчас приняли такое решение – очень непонятно. Разве тот человек не знает о ситуации сейчас?! Это просто невозможно!

Мы стараемся предоставить обществу Японии правдивую информацию, а здесь происходит такое. Поэтому я хочу, чтобы весь мир и люди в Беларуси знали, что здесь есть люди, которые поддерживают и волнуются за белорусов.

Одна из белорусок Японии сейчас помогает японским журналистам создавать программы и новости о Беларуси.

«Они берут интервью у Светланы Алексиевич. Будет выступать с субтитрами. У нас отчасти женщины в общине, и они какие-то неутомимые, если честно. Мы работаем вовсю», – улыбается Евфросиния.

Собеседница призналась, что чувствует себя частью белорусской диаспоры в Японии и с радостью посетит Беларусь, когда это станет возможно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».