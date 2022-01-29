В акватории стран ЕС резко увеличилось число танкеров с сжиженным природным газом
- 29.01.2022, 17:30
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Альтернатива российскому газу.
В акватории стран Европейского союза резко стало больше танкеров, перевозящих сжиженный природный газ. На это обратило внимание издание Nikkei Asia (перевод — liga.net), изучив спутниковые данные.
В январе прошлого года в регионе насчитывалось 24 танкера, а в январе 2022 года там уже 40 танкеров с СПГ.
Кроме того, свыше 20 судов, которые в ноябре 2020 года доставляли СПГ в Азию, в январе нынешнего года были зафиксированы на морских маршрутах между Европой и Ближним Востоком или Северной Америкой.
"Страны начинают активно импортировать СПГ на случай, если разгорится украинский кризис и они будут отключены от поставок топлива из России", — отмечает издание.