Мост над Немигой полностью смонтирован 5 29.01.2022, 18:12

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Фото: onliner

Как он сейчас выглядит.

Мост на Немиге обрушился ночью 8 января. Событие для Минска отнюдь не рядовое, так что городские власти тут же активно взялись за возведение нового путепровода: обещали вести работы круглосуточно и закончить все уже через месяц. Официальной датой открытия нового моста назвали 10 февраля, пишет «Онлайнер».

На сегодняшний день путепровод над Немигой полностью смонтирован, строители соединяют его с улично-дорожной сетью.

Напомним, мост рухнул 8 января в районе 3:00 ночи. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Предварительной причиной обрушения назвали усталость конструкций в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур. Из-за этого ЧП ГАИ запретила движение транспорта по некоторым участкам улиц Ленина и Немиги, проспекта Победителей. Маршруты общественного транспорта тоже пришлось скорректировать.

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

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