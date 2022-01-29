10 простых советов, как насыщенно и с пользой провести выходные 29.01.2022, 18:20

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Создавайте настроение уже с утра.

Парадокс ли не каждого из нас в том, что обычно за выходные мы планируем от души отдохнуть и успеть все, на деле же - просто просиживаем их в ужасно скучном настроении. Что за этим стоит: лень, прокрастинация, неумение планировать время, отсутствие вдохновения - у каждого свой ответ.

Нealthinfo.ua предлагает вашему вниманию несколько простых и полезных советов для того, чтобы успеть все на выходных.

1. Высыпайтесь.

Если вы можете поспать подольше, не упустите такой возможности. Однако перегибать палку со сном значит быть вредным самому себе. Позвольте себе поспать до 9-10 часов утра и просыпайтесь в отличном настроении.

2. Создавайте настроение уже с утра.

Послушайте замечательную музыку, сделайте упражнения, вкусно поешьте, в конце концов - от души потянитесь. Получайте позитив от каждой минуты уже утром.

3. Сделайте небольшие дела.

Вы можете выделить немного времени, чтобы ответить на письма, навести порядок в шкафу, заказать билеты куда-то или еще что-то. Двухминутные дела, на которые нет времени в будни лучше решать на выходных, чтобы поберечь свои нервы.

4. Ограничивайте себя техникой.

Попробуйте отдохнуть телевизора и т. п насколько это возможно. Конечно, вам не надо на два дня переводить телефон в режим полета или вынимать батарейки с пульта от телевизора. Просто старайтесь больше находиться в реальности.

5. Посетите близких.

Сколько раз вы забыли звонить маме, потому что были заняты? А ваши друзья - они вообще могут обидеться, что вы давно о них не вспоминаете. В выходные, как правило, все имеют достаточно свободного времени, чтобы провести его вместе с близкими. Не игнорируйте это.

6. Развивайтесь творчески.

Какой бы не была ваша профессия, каждый имеет какие-то таланты. Выходные дни - удачное время для творчества. Сядьте за старенькое пианино, откройте блокнот со стихами или вытащите ящик с вязальными нитками. Не забывайте развивать в себе свой талант.

7. Планируйте грандиозные выходные.

Если не каждый, то хотя бы через неделю-две. Жизнь невероятно коротка, наслаждаться следует на полную. Планируйте вечеринки, пикники, шопинг, готовьтесь к этому всю неделю и наслаждайтесь действом. Организуйте праздник себе и близким.

8. Приведите себя в порядок.

Когда же, как не на выходные мы можем побаловать масками волосы, сделать маникюр, принять успокаивающую ванну. На это может уйти несколько часов, но оно того стоит: прекрасный вид и самочувствие гарантировано.

9. Проводите больше времени на улице.

Дышите свежим воздухом, прогуливайтесь пешком, отдыхайте от бесполезной суеты. Выходные - самое время расслабиться.

10. Делайте то, чего никогда не делали.

В общем, делайте это всегда, но на выходных вы имеете больше времени, чтобы решиться. Пообещайте себе, что к вечеру воскресенья сделаете то, о чем мечтали давно.

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