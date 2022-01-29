В Украину прибудут высокие представители сразу трех европейских стран 6 29.01.2022, 18:33

3,824

Это произойдет уже на следующей неделе.

29 января 2022 года стало известно о том, что премьер Британии Борис Джонсон посетит "украинский регион" и проведет кризисные переговоры с российским президентом Путиным, пишет unian.net.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, а также глава МИД Германии Анналена Бербок также намерены посетить Украину.

Визит запланирован на 7−8 февраля. Об этом Жан-Ив Ле Дриан сообщил в Twitter.

"Наша мобилизация в нормандском форматедля деэскалации напряженности продолжается. Я буду в Украине 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок", — написал глава французского ведомства.

Также во вторник, 1 февраля, в Украину с рабочим визитом прибудет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь правительства Польши Пьотр Мюллер.

"Польша поддерживает Украину в деятельности, направленной на предотвращение агрессии со стороны России. Премьер-министр Матеуш Моравецкий встретится с президентом и премьер-министром Украины во вторник в Киеве. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе", — заявил Мюллер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».