Токаев в феврале приедет в Москву подписать «важные соглашения» 4 29.01.2022, 18:58

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Они связаны «с долгосрочным сотрудничеством» между странами.

Правитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев в показанном в субботу интервью национальному телевидению заявил, что в середине февраля приедет с визитом в Москву и подпишет с президентом России "очень важные соглашения", связанные "с долгосрочным сотрудничеством" между странами. Других подробностей он не привёл, передает svoboda.org.

При этом Токаев отрицательно ответил на вопрос о том, не выдвигал ли Путин каких-либо условий перед отправкой войск России и её союзников в Казахстан в начале января. "Никаких разговоров... относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, не было" - сказал Токаев, подчеркнув, что Россия для Казахстана - союзное государство.

Токаев подтвердил, что лично отдал приказ стрелять на поражение, при этом подвергнув критике руководство правоохранительных органов - по его мнению, оно само должно было дать соответствующие приказы, подобно тому, как во время Второй мировой войны советские маршалы Жуков и Рокоссовский не спрашивали разрешения у Сталина на то, чтобы стрелять по немцам.

По словам Токаева, он фактически поставил бывшего президента Нурсултана Назарбаева перед фактом, что тот будет лишён поста главы Совета безопасности. При этом Токаев уверяет, что никакого торга с Назарбаевым о должностях не было. В течение января Назарбаев потерял все властные полномочия, которые у него ещё оставались после ухода с поста президента, а ряд его родственников потеряли руководящие посты.

Волнения в Казахстане начались сразу после Нового года в связи с резким повышением цен на топливо.

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