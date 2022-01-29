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Сколько процентов от зарплаты уходит у жителей разных стран на продукты?

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  • 29.01.2022, 19:12
  • 3,752
Сколько процентов от зарплаты уходит у жителей разных стран на продукты?

Цифры, касающиеся Беларуси, шокируют.

- Посмотрите, сколько процентов от зарплаты уходит у жителей разных стран на продукты, пишет телеграм-канал «БГМ». Согласно указанным данным, беларусы тратят на еду почти половину от своего дохода. Это при том, что средняя зарплата, вероятно, бралась из официальных источников.

Согласны ли вы с такими цифрами? Какой процент от вашего заработка вы тратите в месяц на еду?

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