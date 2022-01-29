64-летняя Елена Гнаук сегодня не вышла из ИВС Пружан 8 29.01.2022, 19:17

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Пенсионерка находится там уже 18 суток.

64-летняя пенсионерка Елена Гнаук находится в изоляторе временного содержания Пружан уже 18 суток.

Как стало известно «Белсату», она пробудет в ИВС еще неделю, после чего 64-летнюю женщину переведут в СИЗО №6 в Барановичах, где она будет находиться до суда.

Напомним, в отношении Елены Гнаук возбудили два уголовные дела по ч. 2 ст. 367 («Клевета на президента РБ») и ч. 1 ст. 369 («Дискредитация Беларуси»). Ранее по двум другим статьям уголовного кодекса пенсионерку приговорили к трем годам «домашней химии».

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