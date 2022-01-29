В России при взлете развалился на части военный самолет: фото 16 29.01.2022, 19:23

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Минобороны РФ хочет вернуть истребитель в строй.

В России под Новгородом из-за неисправности выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части военный российский истребитель-перехватчик МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound - "Лисья гончая"), пишет apostrophe.ua.

Отмечается, что никто не пострадал.

"29 января в Новгородской области во время взлета для совершения планового полета, в результате технической неисправности самолет МиГ-31, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, сейчас проводится техническое обследование и обслуживание военного самолета. После этого истребитель будет возвращен в строй.

Судя по фото, которое опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель", в результате инцидента самолет развалился напополам.

Двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 создан для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, а также стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. МиГ-31 может одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.

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