Три интересных фильма, основанных на реальных событиях 1 29.01.2022, 19:43

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Сюжеты этих кинолент не пришлось придумывать.

Championat.com собрал три киноленты, сюжет которых не пришлось придумывать.

«Работа без авторства»

Werk ohne Autor, 2018

В фильме режиссёра Флориана Хенкель фон Доннерсмарка показана история немецкого художника Герхарда Рихтера, который возродил интерес к живописи в Германии в послевоенные годы. Стоит отметить, что была проделана большая работа по сбору и обработке информации о личности и судьбе художника, поэтому достоверность фактов заслуживает уважения. Сам Герхард Рихтер добавил много деталей и даже отдал своего ассистента для дальнейшей корректировки истории.

Сюжет фильма ведёт нас от детства героя, которое прошло при нацистском режиме, до становления его как знаменитого художника. Зритель погружается в историю не только творческого человека, но и верного мужа, который готов идти на жертвы ради своей семьи. Вы можете познакомиться с жизнью художника, попробовать прочувствовать её и понять его мотивы и силу, которая им движет. Это не только философская драма с глубоким, метафизическим подтекстом, но и просто хороший фильм, который окрыляет и вдохновляет. Кстати, номинант на «Оскар-2019».

«Фрида»

Frida, 2002

Экранизация автобиографии знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало, которая всю жизнь посвятила искусству. Фильм о сильной женщине, которую сыграла непревзойдённая Сальма Хайек. Судьба жестоко обходится с Фридой и посылает ей не только физические, но и душевные страдания, дав в мужья талантливого художника, так и не сумевшего за 27 лет брака оставаться верным своей музе. Всю боль и тоску по несбывшимся желаниям и надеждам она выражает в картинах, которые завоёвывают мир. Фильм удостоился двух премий «Оскар» в номинациях «Лучшая музыка к фильму» и «Лучший грим».

«1+1»

Intouchables, 2011

Французская трагикомедия, основанная на истории жизни успешного аристократа Филиппе, который в результате несчастного случая оказывается в инвалидном кресле и берёт себе помощника, который родился в Алжире, но дальние родственники из французской столицы взяли его на воспитание. Вся прелесть фильма заключается в очень тёплой истории про дружбу между, казалось бы, абсолютно разными людьми. Картина из Франции получила множество наград, в том числе «Золотой глобус», и была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

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