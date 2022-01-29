Царство лжи 29.01.2022, 19:55

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Как Россия врет о ситуации в мире, пока россияне выбирают Запад.

Госдеп США опубликовал пять главных нарративов пропаганды Кремля против Украины и Запада. Liga.net подобралa к ним украинский контекст и последние кейсы.

Что имеют в виду США и на что рассчитывает РФ в глобальной информационной войне: разбор.

Тема №1: "РОССИЯ – НЕВИННАЯ ЖЕРТВА"

Армия кремлевских пропагандистов годами прилагает усилия для создания положительной репутации РФ. Чтобы объяснить внутренней аудитории и всему миру, зачем солдаты "миролюбивой России" оккупируют территории и проливают кровь в Европе, Азии и Африке, Москва пытается выставить себя не агрессором, а жертвой.

Почему РФ вторглась в Украину в 2014 году? – Потому что в Киеве "пришли к власти нацисты", которые притесняют русскоговорящее население, и "начали гражданскую войну". Почему российская авиация бомбит госпитали в Сирии? – Потому что на друга-союзника Кремля Башара аль-Асада "напали исламисты-радикалы".

И теперь к границам Украины стянуты до 120 000 российских военных не потому, что Кремль хочет возродить СССР, а потому что России угрожают войска НАТО (размещенные в соседних странах еще с середины 2000-х, но угроза появилась почему-то только сейчас и со стороны Украины).

Прежде всего история о русской жертве и повсеместной русофобии рассчитана на внутреннего российского потребителя, объясняет заместитель главного редактора проекта StopFake Виктория Романюк. "Впрочем, на западную аудиторию этот тезис также озвучивается, но больше в контексте какого-то геополитического распределения, права России на свою сферу влияния", – говорит она.

Кремль продолжает работать на расширение в своей аудитории нарратива о "России – жертве", добавляет бывший замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин: "Эта аудитория насчитывает около двух миллиардов человек по всему миру. И Россия постоянно ее расширяет и укрепляет. В частности, за счет агентов влияния – вроде британского лорда Грегори Баркера, который является VIP-лоббистом интересов коммерческой империи приближенного к Путину российского миллиардера Олега Дерипаски".

Тема №2. "ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ СПОНСИРУЮТ США"

Для поддержания имиджа жертвы, вынужденной защищаться, России необходимы постоянные примеры "западной агрессии". Поэтому, где бы ни вспыхнули политические протесты – в Грузии, Беларуси, на Ближнем Востоке или в Азии, – Кремль везде видит не борьбу людей за свои права, а "руку Госдепа" и угрозу их "русскому миру".

Месседж о том, что все цветные революции спонсируются Западом, в пропаганде РФ уже почти два десятилетия, отмечает Золотухин.

"Любые общественные движения и критика обществом существующей власти, сотрудничающей с Кремлем, – это всегда "рука Госдепа" и лично Сороса. Все очень просто", – объясняет Золотухин.

Это пропагандистское клише легко отслеживать: оно не меняется годами, добавляет он: "Этому нарративу не нужно эволюционировать, он очень прост и понятен. Надо просто повторять эту мантру максимальное количество раз, чтобы она превратилась в реальность".

"Нарратив о "цветных революциях" очень широко эксплуатируется внутри РФ, – подтверждает директор центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. – Хотя далеко не во всех случаях подобные "революции" вредили позициям РФ. Например, после событий в Беларуси и ослабления позиций Лукашенко на Западе Россия сумела навязать ему меры, которые он раньше никогда бы не поддержал".

А январские протесты в Казахстане продемонстрировали, что, несмотря на грубые формулировки, пропагандистская машина РФ может довольно тонко играть на теме "цветных революций".

"Мы видим на примере событий в Казахстане, что все попытки национального самовыражения трактуются РФ как попытки Запада манипулировать ситуацией, усугублять националистические и русофобские тенденции, – отмечает Романюк. – Впрочем, применение этого нарратива происходило точечно, на конкретных этапах непосредственных событий. А ведущей там оставалась тема "националистической угрозы" и русофобии".

Тема №3. "КОЛЛАПС ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ НЕИЗБЕЖЕН"

Кремль убеждает свою аудиторию, что победа близка: "бездуховный Запад" вот-вот развалится под тяжестью собственных проблем, и это поставит крест на глобальном доминировании США.

При этом Россия позиционирует себя как бастион так называемых "традиционных ценностей" и моральный противовес США. Например, Путин обещает, что пока он президент, "родители №1 и №2" в РФ не заменят понятия "мама и папа" – как на Западе.

В равной степени направленный на внутреннего и внешнего потребителя этот нарратив демонстрирует поразительный контраст с реальностью. Русские элиты и население на деле почему-то выбирают "западную бездуховность", а не российскую "скрепность". Семьи высших российских чиновников (даже дети самого Путина) живут в США и Европе.

Из страны постоянно уезжают ученые и квалифицированные рабочие, а миллионы россиян мечтают о том, чтобы мигрировать на Запад.

Противопоставляя свои "традиции" Западу, Россия пытается создать впечатление, что все выступающие за консервативные ценности автоматически становятся друзьями Путина.

"Эта дихотомия иллюзорна, но очень выгодна России. Ведь она создает впечатление очень сильной идеологической поляризации, которая существует между РФ и Западом", – отмечает Божко.

В своей борьбе с "бездуховным Западом" РФ воюет с ветряными мельницами, считает он: "На так называемом Западе присутствует весь спектр политических движений, и политические культуры разных стран очень сильно отличаются. Россия пытается вырывать отдельные факты и трактовать их как фактор упадка. Но Запад не является монолитным монстром, у которого есть какие-то общие политические ценности или идеологический центр. Запад – это совокупность очень разных стран".

Тема №4. ПУТИН ПЕРЕПИСЫВАЕТ ПРОШЛОЕ

Информационная война за прошлое ведется Россией даже более активно, чем за настоящее. Пропагандисты росТВ используют целый набор исторических мифов для своих вбросов: о "пособниках нацистов", пророссийской ориентации юго-востока Украины и "австрийском генштабе", который "придумал украинскую нацию".

Псевдоисторические статьи пишет даже президент России Путин. Что характерно, статья Путина об Украине – единственная публикация на украинском языке на сайте Кремля (хороший разбор этой статьи сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, вот перевод).

А еще Путин утверждает, что Украину при образовании СССР создал Ленин, а распад Союза – самая большая трагедия ХХ века.

"Статья Путина является знаковой для понимания намерений РФ. Путин переврал историю Украины, а позже Сурков развил его идеи в тезис, что завоевание и расширение сферы влияния РФ необходимы для ее выживания. Подобные статьи – свидетельство того, как, переписывая прошлое, Кремль пытается перекраивать нынешний мир", – считает Романюк.

Акцент на исторической мифологии является основой современной идеологии РФ, объясняет нардеп, бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Это привычная практика Москвы еще со времен Российской империи.

"Люди, сидящие в Кремле, мечтают о возвращении в прошлое, о возрождении СССР. Настоящее для них некомфортно. В этом прошлом они видят время, когда Россия вроде бы была мощной, ее все боялись и уважали – все то, чего им не хватает сегодня", – заметил Вятрович.

По его словам, российская пропаганда служит целям информационных операций не только в РФ и Украине, для которых многие исторические нарративы хорошо известны, но и на Западе. Это поддерживает другие тезисы РФ о несамостоятельности и нежизнеспособности Украины и закрепляет претензии Москвы на украинские территории.

"На западную аудиторию действует значительная часть исторических нарративов РФ, – добавил он. – Об истории Украины у Запада часто слабое представление, и она воспринимается как часть русской. Для поддержания этого тезиса Россия прилагает огромные усилия".

Тема №5. РЕАЛЬНОСТЬ ТАКОВА, КАКОЙ ЕЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ КРЕМЛЬ

Поток российских фейков годами наводняет мировое информпространство, а пропагандистская машина Кремля и не думает сбрасывать обороты.

Кремль пытается создать множественные ложные реальности и нарушить коммуникации своих соперников или жертв. Часто российские вбросы едва ли не намеренно противоречат друг другу, иногда абсолютно абсурдны (вроде биолабораторий США и вышек 5G), но это лишь играет на руку главной цели – посеять хаос, чтобы управлять им.

"Политика РФ направлена на создание глобального кризиса, в котором начнется игра на выживание, – подчеркнула Романюк. – Эта политика проявляется в экономическом, силовом и информационном измерении. Они выстраивают впечатление, что в Украине и мире царит хаос, институции слабеют и разваливаются, – в надежде на то, что в условиях такого "кризиса" у кого-то сдадут нервы и России пойдут на уступки".

Российская дезинформационная машина использует даже малейшие поводы для навязывания своей повестки дня. Только за последние несколько недель Украина стала свидетелем волны фейков о "несуществующем государстве УНР", "верблюдах-убийцах из Казахстана" и узнала, что планировала штурмовать Крым одним кораблем.

Кроме потока одноразовых фейков, Россия системно отрабатывает большие пропагандистские темы: о якобы преступлениях ВСУ на Донбассе, участии западных военных в боевых действиях, нарушении Украиной минских договоренностей, отмене безвиза с ЕС. Только в Украине счет подобных крупных нарративов идет на десятки.

"Во время работы в Министерстве информационной политики Украины (до объединения с Минкультом. – Ред.) мы выделили и проанализировали около 40 масштабных нарративов российской пропаганды", – говорит Золотухин. Некоторые из них забываются, на их место приходят новые фейки. Но средняя производительность "фейкометов" неизменна.

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