Белорусы против присутствия российских войск в стране

Белорусы против присутствия российских войск в стране1
- 29.01.2022, 20:18
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Белорусы Белостока вышли на яркую акцию.
29 января белорусская диаспора Белостока вместе с белорусскими диаспорами из других городов Польши и Европы организовала международную акцию против присутствия российский войск в Беларуси и агрессивной имперской политики Кремля, сообщает «Баста».
- Россия продолжает вводить свои войска на территорию Беларуси. Это ставит под угрозу безопасность Украины, Польши, страны Балтии и могут быть планами оккупации Беларуси.
Мы, белорусы Белостока, хотим еще раз подчеркнуть, что белорусы не хотят войны, тем более — войны с Украиной, - говорят активисты.