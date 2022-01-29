США накрыли сильнейшие снегопады 29.01.2022, 20:29

Отменены тысячи авиарейсов.

Свыше 3,5 тысячи авиарейсов были отменены и более 80 тысяч потребителей обесточены в субботу в США, на Восточное побережье обрушилась очередная волна зимней непогоды со снегопадами, обледенением и сильным ветром, передают мониторинговые службы, пишут РИА «Новости».

Природный катаклизм, в полосе которого оказались порядка 50 миллионов американцев, зародился в районе Южной и Северной Каролине и двигается вдоль атлантического побережья на север - через Делавэр, Нью-Джерси и Нью-Йорк в штаты Новой Англии. В Вашингтоне он обернулся легким снегопадом, который прошел накануне вечером, снижением температуры и усилением ветра.

По данным интернет-ресурса poweroutage.us, в штате Массачусетс без электричества остались более 79 тысяч потребителей, в Делавэре - почти четыре тысячи.

Портал FlightAware передает об отмене в субботу 3 520 рейсов, следующих в США, вылетающих из страны или совершаемых внутри нее.

В нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди отменены 72% прибывающих и 80% вылетающих рейсов, в аэропорту "Ла-Гардия" - 97%, в Ньюарке - 91%, в Бостоне - 91% и 93% соответственно. На воскресенье отменены уже свыше 800 рейсов.

В Массачусетсе власти ввели запрет на передвижение по шоссейным дорогам крупных грузовиков и рекомендовали жителям не выезжать на дороги без необходимости. В интервью телекомпании CNN мэр массачусетского города Куинси Томас Кох назвал непогоду "почти небольшим ураганом со снегом". Как ожидается, зимняя буря продолжится до воскресенья.

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