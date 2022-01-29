Шендерович о Путине: Дедушка старый, ему все равно 6 29.01.2022, 21:08

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Никто не знает, что в голове у Путина и на что он может решиться в отношении Украины.

Если президент РФ Путин действительно решится развернуть широкомасштабное наступление на Украину, его не остановят никакие этические соображения и "никакая кровь". Об этом "Гордону" заявил российский писатель, публицист и оппозиционер Виктор Шендерович.

"Опасность заключается в том, что мы действительно не знаем, с кем сейчас имеем дело, что в голове у этого человека, как выглядит его психика. Тут нужны не геополитики, а психиатры, чтобы прогнозировать. В гораздо большей степени нужна консультация психиатра, и мы должны понимать, до какой степени он сам поверил в собственную пропаганду, кто ему кладет эти папочки, которые он читает", – рассказал Шендерович.

По его словам, 69-летний Путин сам не пользуется альтернативными источниками информации вроде интернета, а потому полностью зависим от того, кто и что ему докладывает.

"Он действительно ведомый. Его держат в информационной изоляции. Это делают люди войны, люди противостояния, люди, которым все равно не выйти наружу и никакой Давос не светит. Это довольно опасно. Дедушка старый, ему все равно. И тут, как это ни странно, очень хочется, чтобы они были циничными людьми. И чтобы цинизм победил сумасшествие", – резюмировал Шендерович.

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