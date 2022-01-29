Какие изменения ждут белорусов в феврале? 1 29.01.2022, 22:28

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Февраль сулит изменения для кошельков белорусов.

В феврале белорусские бизнесмены смогут оценить рост налогов, курильщики — подорожание сигарет, все остальные — подорожание «коммуналки», пишет «Онлайнер».

Для некоторых ИП станут обязательными кассы и терминалы

Кассовым оборудованием некоторые ИП и организации должны были обзавестись до 10 октября 2021 года. Но затем Министерство по налогам и сборам предоставило «отсрочку» до 1 февраля 2022 года. Но только для тех, кто заключил договор на подключение и обслуживание кассового оборудования. Про отличия между всеми этими агрегатами мы писали здесь.

Напомним, с 1 февраля должны будут приобрести и использовать кассы следующие юрлица и ИП (не самозанятые):

- учителя, тренеры несовершеннолетних;

- продавцы непродтоваров на рынках и ярмарках;

- сдающие в аренду помещения в общежитиях, дачи, садовые домики и т. п.;

- те, кто торгует или оказывает услуги вне постоянного места работы, если это происходит не в сельской местности (например, парикмахер или сантехник, который приходит по вызову);

занимающиеся разносной торговлей овощами, фруктами, ягодами, грибами, орехами, семечками (продажа с машин, передвижных лотков и т. п.);

- сельские магазины потребкооперации (сельпо) с одним продавцом (это делает работодатель).

Вырастут ставки единого налога

С февраля 2022 года индивидуальным предпринимателям — плательщикам единого налога нужно будет платить этот налог по более высоким ставкам. Например, при осуществлении техобслуживания и ремонта автомобилей в Минске с 1 февраля необходимо будет в месяц уплачивать налог в размере 896 рублей (ранее было 306 рублей), при предоставлении услуг парикмахерскими и салонами красоты в Минске — 540 рублей (было 135 рублей).

Потяжелевшие жировки

Все белорусы получат жировки с увеличенными суммами за январь. Все потому, что с 1 января в Беларуси увеличились тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги.

Пройдет второй этап репетиционного тестирования

6 февраля будущие абитуриенты пройдут репетиционное тестирование по физике, химии, иностранным языкам, всемирной истории и истории Беларуси, 13 февраля — по математике, биологии, обществоведению и географии, 20 февраля — по русскому и белорусскому языкам.

Снова пересчитают «тунеядцев»

Напомним, в Беларуси каждый квартал пересчитывают «тунеядцев» — людей, которые без уважительных причин (пенсия, декретный отпуск, инвалидность и т. д.) не заняты в экономике.

Чтобы не попасть в этот список, нужно отправить в органы занятости документы, подтверждающие, что вы не «тунеядец». Напомним, их принимают до 21 января, 21 апреля, 21 июля и 21 октября.

«Тунеядцы» из базы, у которых в собственности жилье, будут платить полные тарифы на горячую воду, отопление и газ. «Нетунеядцы» пока оплачивают субсидированные тарифы — чуть менее 90% стоимости «коммуналки».

Подорожают некоторые сигареты

Как обычно, первого числа каждого месяца белорусские производители и импортеры сигарет размещают максимальные розничные цены на сайте МНС. Как правило, цены вырастают на 5—15 копеек.

Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 февраля поднимает цены на 8–10 копеек, а «Табак-инвест», «Беларусьторг» и «Интер-Тобакко» поднимать цены не будут.

Запретят ловить некоторую рыбу

До конца февраля 2022-го рыбакам придется обойтись без рыбы, у которой идет нерест. Так, в феврале нельзя будет ловить налима и находиться вместе с этим видом рыбы на расстоянии 1 км от берега рыболовных угодий.

Также до апреля нельзя ловить сома обыкновенного.

Изменятся ставки по новым кредитам

Нацбанк пересмотрел расчетную величину стандартного риска (РВСР) — процентный максимум по займам у банков. Если объяснять просто, то величина зависит от того, насколько рискует банк, выдавая вам кредит или предлагая большой процент по вашему вкладу. Если РВСР повысилась, то у банка выше шансы получить вместо прибыли должников. РВСР меняется часто — не реже одного раза в три месяца.

С февраля ставки такие (исключаем льготные кредиты):

- по новым кредитам в национальной валюте для юрлиц– 16,38 процента годовых (было 15,79);

- по новым кредитам в национальной валюте для физлиц – 20,38 процента годовых (было 20,55).

Но есть и хорошие новости: если вы взяли кредит с конкретной РВСР, то ее размер меняться уже не будет.

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