Какой будет погода в последние дни января? 29.01.2022, 21:54

Подробный прогноз на 30-31 января.

30 января погодные условия обусловит циклон с центром над Эстонией. Будет облачно, пишет pogoda.by.

Продолжительные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами метель. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти 6-11 м/с, на большей части порывы до 15-20 м/с, утром и днем в отдельных районах до 21-24 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, по западу около 0°С, максимальная днем -2..+3°С.

31 января погодные условия в стране продолжит определять циклон, смещающийся с Эстонии на центральные районы Европейской части России. Преимущественно облачно. Временами снег, местами метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, ночью на большей части, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -5..+1°С.

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