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В московском Чертанове отважные парни во время пожара спасли соседку

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  • 29.01.2022, 22:01
  • 1,354
В московском Чертанове отважные парни во время пожара спасли соседку

Драматическое видео.

В московском Чертанове отважные парни во время пожара спасли соседку сверху, рискуя собственной жизнью, пишет телеграм-канал SHOT.

Пожар произошёл в квартире на девятом этаже. Известно о 12 эвакуированных и трёх пострадавших.

На этом видео — начало "спасательной операции" из горящей квартиры в московской многоэтажке.

Очевидцы происшествия рассказали, что сначала двоим парням удалось самим спуститься на этаж ниже. Затем они также помогли выбраться девушке.

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