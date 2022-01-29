В московском Чертанове отважные парни во время пожара спасли соседку3
- 29.01.2022, 22:01
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Драматическое видео.
В московском Чертанове отважные парни во время пожара спасли соседку сверху, рискуя собственной жизнью, пишет телеграм-канал SHOT.
Пожар произошёл в квартире на девятом этаже. Известно о 12 эвакуированных и трёх пострадавших.
На этом видео — начало "спасательной операции" из горящей квартиры в московской многоэтажке.
Очевидцы происшествия рассказали, что сначала двоим парням удалось самим спуститься на этаж ниже. Затем они также помогли выбраться девушке.